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2 сен 2020

Skoda представила свой электрический кроссовер

Skoda представила свой электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Председатель совета директоров Skoda Auto Томас Шефер описывает Enyaq iV не иначе как «началом новой эры для Skoda»

Enyaq (название происходит от ирландского женского имени Enya, которое означает «источник жизни») построен на модульной платформе MEB, лежащей в основе всех новых электромобилей концерна Volkswagen. Электромобиль выполнен в узнаваемом стиле чешской компании, однако в сравнении с тем же Кодиаком пропорции кузова здесь более «минивэнистые» — короткий капот и большая «кабина». Зато коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,27.

Enyaq iV будет выпускаться в нескольких версиях. Самой доступной окажется Enyaq 50 iV с 148-сильным электромотором и батареей емкостью 55 кВт*ч (запас хода составит 340 км по циклу WLTP). В Enyaq 60 iV мощность возрастает до 179 л.с., емкость — до 62 кВт*ч (запас хода — до 390 км). Еще на ступеньку выше находится Enyaq 80 iV: 204 л.с., 82 кВт*ч, 510 км. Все эти версии обладают задним приводом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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