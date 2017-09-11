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11 сен 2017

У Skoda появится маленький кроссовер

У Skoda появится маленький кроссовер

Компания Skoda следует по стопам других марок, входящих в концерн Volkswagen, постепенно увеличивая количество кроссоверов в своей гамме. Сейчас их два: большой Kodiaq и компактный Karoq, который пришел на смену Yeti.

Кроссовер будет играть в одной нище с Volkswagen T-Roc и Seat Arona, но основными его конкурентами будут другие модели. Если «братья» по концерну хотят брать молодежным стилем и эмоциональностью, то Skoda решила бить своим проверенным оружием: практичностью.

Изначально ходили слухи о том, что субкомпактный кроссовер построят на базе хэтчбека Fabia, но по последним данным за основу чехи возьмут более практичный пятидверный хэтчбек Rapid Spaceback следующего поколения.

Как и Fabia следующее поколение Rapid будет построено на модульной платформе MQB, но Rapid крупнее, а версия Spaceback вообще больше похожа на универсал, чем на хэтчбек. Естественно, у будущего кроссовера будет не столь модный дизайн как у его конкурентов, но в Skoda считают, что и молодым будущая новинка придется по нраву.

При этом, благодаря растянутой колесной базе Rapid, субкоматный кроссовер Skoda получится просторнее большинства конкурентов, особенно, в части пространства для ног задних пассажиров. А именно за это модели Skoda любят в Европе, да и не только.

Субкомпактный кроссовер будет иметь исключительно передний привод, а вся «внедорожность» будет заключаться в декоративных элементах экстерьера и интерьера.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express

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