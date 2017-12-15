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15 дек 2017

smart привез в Россию новую спецверсию forfour

smart привез в Россию новую спецверсию forfour
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение smart объявило о старте продаж спецверсии crosstown пятидверного городского субкомпакта forfour. Впервые машину показали в марте этого года на автосалоне в Женеве.

Версия crosstown всеми силами маскируется под кроссовер. Она получила пластиковые расширители колесных арок и пороги. Пороги выполнены из черного пластика с серебряными матовыми элементами, дизайн которых имитирует продолжение защиты днища. Заднюю часть автомобиля также украшают элементы во внедорожном стиле, выполненные из серебристого матового пластика, которые отличают вид сзади от серийного исполнения. Дополняют картинку шильдики crosstown на стойках.

smart forfour crosstown поставляется с четырьмя пакетами опций: Sleek-Style, Cool&Audio, LED&Sensor и пакетом оборудования для хранения вещей.

Лимитированная серия доступна только с ячейкой tridion черного цвета или в виде монохромного автомобиля с ячейкой и кузовными панелями одного цвета. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 90 л.с. и 6-ступенчатой коробкой twinamic.

Стоимость автомобиля начинается от 1 640 831,20 рублей.

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