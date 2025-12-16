Smart готовит компактное возвращение. Преемник ForTwo вышел на дорожные испытания

Марка Smart, принадлежащая Geely и Mercedes Benz, приступила к ходовым испытаниям своей самой компактной модели нового поколения. Электрокар с индексом Smart #2 станет идеологическим наследником культового ForTwo и должен вернуть бренду титул автопроизводителя ультракомпактных автомобилей

Как подтверждают представители компании, будущая новинка сохранит ключевые атрибуты предшественника. Smart #2 получит 2-местный салон и задний привод. При этом внешность серийной версии пока держится в секрете. На опубликованных фотографиях с испытаний автомобиль полностью скрыт под камуфляжем, и можно лишь заметить знакомую всем форму кузова и ромбовидные фары.

Smart #2 станет первой моделью на полностью новой электрической архитектуре ECA. Платформа сейчас проходит комплексные испытания на полигонах по всему миру. В Китае инженеры сосредоточены на настройке управляемости и динамики, тогда как на других площадках проверяются безопасность, ресурс батарей, надежность силовой установки и работа климатической системы в разных условиях. Мировая премьера серийного Smart #2 намечена на конец 2026 года, а выход на рынок ожидается примерно через год после дебюта.