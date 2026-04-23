Автомобильный портал Motorpage
23 апр 2026

Smart показал компактный электрокар с запасом хода 300 км

Smart показал компактный электрокар с запасом хода 300 км
Автор фото: фирма-производитель

Марка Smart представила концепт компактного электромобиля Smart #2. Данная модель является преемником оригинального Smart ForTwo 1999 года. Премьера серийной версии запланирована на октябрь этого года на автосалоне в Париже

Smart #2 будет построен на новой платформе Electric Compact Architecture. Точные габариты пока не раскрываются, однако концепт по своим пропорциям близок к классическому ForTwo длиной около 2,7 метра. Кроме этого, модель получила идентичную форму кузова, но более современное оформление. Можно заметить фирменные треугольные светодиодные фары, овальную вставку под решетку радиатора, выпуклые колесные арки и скрытые дверные ручки.

При этом автомобиль станет исключительно электрическим. Информации о силовой установке пока нет, но известно, что запас хода составит 300 км. Для сравнения, предыдущий электрокар бренда мог проехать лишь 35 километров на одной зарядке. Кроме того, заявлена поддержка быстрой зарядки, позволяющей восполнить энергию с 10% до 80% менее, чем за 20 минут. В числе функций также предусмотрена система V2L, позволяющая использовать автомобиль как источник питания для внешних устройств.

При написании новости использовалась информация:
smart

Комментарии к новости

 Новости Smart

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 7 0 8 0