Smart готовит седан бизнес-класса для Китая

Компания Smart представила новую модель Smart #6 EHD. Это среднеразмерный гибридный седан бизнес-класса. Рыночный дебют состоится в этом году

Сообщается, что внешний облик новинки разрабатывался при участии Mercedes-Benz, а дизайнеры при создании модели вдохновлялись образом акулы. Вероятно, соответствующую аналогию должны создавать обтекаемый кузов в стиле лифтбека и выдвижной спойлер, напоминающий плавник. По размерам Smart #6 сопоставим с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series. Длина кузова – 4906 мм, а колесная база – 2926 мм.

Стандартная версия получит гибридную силовую установку Extended Hybrid Drive с 1,5-литровым ДВС и одним электромотором. Суммарная мощность – 429 л.с. Заявленный запас хода на электротяге – 285 км, а в гибридном режиме – 1810 км. В будущем линейка будет расширена за счет полностью электрических версий, включая топовую модификацию от Brabus.