Несмотря на то, что сущность Subaru Forester способен понять не каждый, он все равно собирает вокруг себя достаточно большую аудиторию поклонников. Правда, со сменой поколений "Лесника" постепенно стали обделять комплиментами, дескать, автомобиль "уже не тот". Однако в Subaru делают большую ставку на новый Forester и пророчат ему как сохранение авторитета среди адептов марки, так и завладение вниманием новых клиентов

К сожалению, а может быть и к счастью, я не субарист, так что, получая автомобиль холодным декабрьским утром, мне предстояло оценить его, имея абсолютно непредвзятое отношение. Для этой цели было решено поехать в славный город Переславль-Залесский, который давно манил меня своим историческим духом.

Мужицкая основательность

Знаете, глядя на Forester, сразу отмечаешь его облик. Автомобиль выглядит солидно. Здесь нет, нынче модного, буйства линий - кузов имеет рубленую форму, и это ничуть не портит внешность "Лесника", а, наоборот, придает ей какой-то основательности, а водителю- чувство уверенности. Оно усиливается, когда подходишь к багажнику: при объеме в 505 литров (1775 литров - при сложенных спинках заднего ряда) не составит труда разместить здесь свой полезный и не очень скарб. Вот и мы без проблем уложили вещи внутрь - проем большой и имеет правильную форму, да и погрузочная высота относительно небольшая. Приятно-удобным дополнением в "старших" комплектациях станет электропривод двери багажника - руки будут чистыми.

Между тем, учитывая, что автомобиль был нафарширован опциями, я, поначалу, удивился некоторому минимализму в интерьере. Поймите меня правильно, салон не выглядит бедным, просто он не выделяется ни обилием кнопок на консоли, ни множеством дисплеев - они есть, и, на мой взгляд, их количество оптимально. Похвалю и климатическую установку. Во-первых, она раздельная, что позволило и мне, и моему попутчику создать свой собственный микроклимат. Во- вторых, я притронулся к ней только один раз, выставляя нужную температуру, далее система работала в автоматическом режиме и делала это весьма неплохо. Салон прогревался быстро, а во время движения практически не наблюдалось запотевания стекол. В дальней дороге порадовало удобство посадки, жаловаться не пришлось – водительское кресло комфортабельное и имеет достаточное количество регулировок. Кроме того, оно снабжено памятью, так что лихорадочно восстанавливать свои настройки после других водителей не придется. К сожалению, некоторые вещи в автомобиле у меня вызвали недоумение, например, руль, с интерактивностью которого явно переборщили. Кнопок на нем столько (вот куда они все перекочевали с консоли), что однажды я попросту потерялся в поисках нужного переключателя.

Задушевные беседы

В путешествии автомобиль постоянно пытался ненавязчиво со мной пообщаться, словно волшебный клубочек - то дорогу подскажет и покажет, то предупредит мол: "Осторожнее, всадник, кибитка перед тобой останавливаться изволит". За этой сказочной лирикой скрывается суровая технологическая правда. Таким образом с каждым пройденным километром я открывал для себя систему EyeSight, которая объединяет в себе и адаптивный круиз-контроль, и функцию удержания полосы движения, и еще целое множество полезных вещей. Кстати, на одном элементе EyeSight стоит сделать акцент. Речь идет о функции отслеживания автомобиля, который двигается впереди. Принцип работы достаточно прост - электронные датчики "контролируют" изменения в его передвижениях, попутно сигнализируя водителю об остановке или возобновлении движения. Поначалу, у меня были сомнения, что эта функция "ассистента" сработает адекватно. Видя за окном разбушевавшуюся метель, казалось, что она попросту "потеряет из виду" машину, двигавшуюся впереди. К счастью, я напрасно волновался, и адаптивный круиз-контроль отработал безукоризненно. Вечером, уже возвращаясь в Москву, я по-настоящему оценил EyeSight - в условиях недостаточной видимости контроль движения соседей по потоку оказался очень кстати. К сожалению, в большой бочке меда оказалась и маленькая ложка дегтя - функция удержания в полосе никак не могла определить ее границ. В данном случае победила все-таки погода - метель замела всю разметку на трассе, а система, как раз, пыталась ориентироваться по ней. Добавлю, что летом мне довелось проехать на Subaru Legacy, который также был оборудован комплексом EyeSight, и функция контроля полосы работала без нареканий.

Приятным открытием стал мультимедийный комплекс. Сразу бросилась в глаза удачная трансляция данных - многие параметры, включая пункты меню бортового компьютера, можно вывести на отдельный экран над центральной консолью. Что касается самого комплекса, то он обладает широким функционалом, включая встроенную систему навигации, которая оказалась, мягко говоря, не без изъянов. Если маршруты по трассам прокладывались адекватно, то в городах навигация упорно старалась провести меня через тупики и места, куда движение запрещено в принципе. Пришлось иногда пользоваться Apple CarPlay и Android Auto. Впрочем, кто будет следовать штатной навигации постоянно, когда достаточно подключить смартфон и на экран системы можно вывести все, что душе угодно - хоть собственный навигатор, хоть путеводитель по Переславлю-Залесскому.

Заморские фокусы

К слову о городе... Путь в Переславль пролегал по очень плохим дорогам. Нет, само по себе, Ярославское шоссе - хорошая магистраль, но только не в тот момент, когда оно полностью занесено снегом, а за окном постоянно метет метель. Двигаться в таких условиях, безусловно, тяжело, однако Forester будто не замечал преград. Чувствовалось, что автомобиль находится в своей стихии. Ощущение контроля над ситуацией обеспечивалось прекрасным рулевым управлением, которое буквально дарило кайф - мне ни разу не пришлось подруливать автомобилем, он точно следовал моим движениям. Отдаю должное настройкам, которые позволяют четко чувствовать обратную связь с колесами и с легкостью дозировать необходимое усилие на руле. Руль достаточно "острый", но его информативность от этого только выигрывает. Замечу, что за все время поездки практически ни разу не срабатывала ABS (и это на зимней дороге!) - тормоза были настроены очень деликатно, однако эффективность торможения от этого не страдала.

Кстати, в техническом плане с Forester произошла маленькая революция. Волшебная формула Subaru под названием "турбо-мотор, постоянный полный привод и механическая коробка передач" претерпела серьезные изменения. Нынешний Forester оснащается атмосферными двигателями и вариатором, да и постоянный полный привод оказался иным.

Привод у Forester реализован через муфту, как и у большинства кроссоверов. Однако есть один нюанс. Во-первых, тяга на задние колеса передается всегда. Во-вторых, блок управления может перераспределять ее в зависимости от выбранного режима коробки, скорости вращения передних и задних колес, положения педали "газа" и других параметров. То есть, в режиме реального времени соотношение может варьироваться от 90:10 до 60:40 в пользу передней оси. На практике это хорошо прослеживается на скользком дорожном покрытии, когда электроника перекидывает момент на заднюю ось во избежание пробуксовки. Кстати, будущим владельцам "Лесников" надо помнить, что муфта у автомобиля находится в одном картере с вариатором и «варится» в том же самом масле. Так что менять масло придется достаточно часто – завод рекомендует проделывать данную операцию раз в 30 тысяч километров.

Между тем, инженеры в Subaru не были бы сами собой, если в их автомобилях не нашлось бы места для какой-нибудь "волшебной палочки". В случае с Forester в ее роли выступает функция X-Mode, которую в компании называют полноценной системой движения по бездорожью. Забегая вперед скажу, что X-Mode полностью оправдывает свое предназначение. Сама по себе система реализовывает специальные алгоритмы работы трансмиссии и электроники при движении в сложных условиях. Изменение режимов происходит с помощью специальной шайбы. Их, в свою очередь, всего два: "Snow-Dirt"(снег – грязь) и "D/Snow-Mud"(глубокий снег-грязь). Уже на просторах Переславля мне удалось протестировать оба, и я могу сказать, что они серьезно облегчают жизнь владельцам Forester. Когда шайба переведена в режим "Snow-Dirt", то противобуксовочная система находится в повышенной готовности. Кроме того, меняется отзывчивость на нажатие педали газа - реакция становится немного замедленной, что позволяет более плавно трогаться с места и контролировать ускорение. Переход же во второй режим влечет за собой еще более дозированную реакцию акселератора и отключение системы стабилизации, что должно позволить избежать закапывания. Конечно, на Forester не стоит забираться в глубокие дебри, однако определенный внедорожный арсенал у автомобиля присутствует. Отрадно, что режим X-Mode доступен во всех комплектациях автомобиля.

Любо-дорого

Чуть позже, гуляя по льду легендарного Плещеева озера, где Пётр Первый держал свою потешную флотилию, натолкнулся в мыслях на любопытную аналогию - ведь новый Subaru Forester можно сравнить с деятельностью государя. Судите сами - царь Пётр и бороды боярам резал, и европейские платья заставлял носить, и, невзирая на все протесты, реформы проводил, да так, что государство российское силу обрело.

Так и новый Subaru Forester - он преобразился, и это пошло на пользу. Пусть автомобиль лишили турбо-моторов и традиционных коробок передач - нынешняя связка атмосферных двигателей и вариатора обеспечивает комфортное передвижение. Двухлитровому двигателю (существует и мотор 2.5 литра) хватает динамики - до 100 километров в час автомобиль разгоняется за десять секунд. Вариатор определенно расторопен даже без применения ручного режима переключения. К слову, автомобиль можно и «подстегнуть», в этом водителю поможет система интеллектуального вождения SI-Drive. На "Леснике" она работает в двух режимах: Intelligent и Sport. Первый нацелен преимущественно на комфорт и экономию топлива, что обеспечивается умеренным ускорением. Второй режим - гораздо интереснее, так как он предназначен для динамичной езды. В данном случае ускорение происходит в четком соответствии со степенью нажатия на педаль акселератора. Мои наблюдения за расходом топлива дали такой результат: по трассе компьютер не опускал показатели ниже десяти литров. Что касается передвижения по городу, то в ритме зимних московских пробок автомобиль спокойно съедал и все 14 литров. Надеюсь, что летом эти показатели будут ниже.

Новый Forester получился достойным потомком предыдущих моделей, и своего потребителя он обязательно найдет. Как часто это бывает, есть одно "но". Дело в том, что ценник на автомобиль стартует с отметки в 1 979 000 рублей, а топовая комплектация с мотором объемом 2.5 литра оценивается в 2 589 900 рублей. Безусловно, Forester может предложить многое в технологическом плане, однако, в большинстве своем, покупателю нужен базовый набор кроссоверных ценностей - высокий дорожный просвет, большой багажник, хороший пакет опций и полный привод, чтобы зимой добраться до торгового центра. Да, Subaru Forester несомненно обладает всем вышеперечисленным, только конкуренты предлагают это за куда более низкую цену, а в нынешних условиях этот фактор очень важен. Однако, за хорошую управляемость и собранное поведение на дороге, пожалуй, можно и доплатить.

Технические характеристики Subaru Forester ГАБАРИТЫ, ММ 4625x1815x1730 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 220 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 505 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1607 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, горизонтально-оппозитный,

4-цилиндровый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1995 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН 150 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН 196 / 4000 ТРАНСМИССИЯ Бесступенчатый вариатор ПРИВОД Постоянный полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 193 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 10,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,2 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 63