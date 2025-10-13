«Японец» из параллельного импорта – интересное предложение

Внешность очень знакомая – да это же Subaru XV, он у нас продавался официально, так? Не совсем, это уже третье поколение машины, c 2023 года она существует под именем Crosstrek – в том числе у официального дилера Subaru в России, хотя сегодня ему этот SUV приходит по каналам параллельного импорта. Что не мешает дилеру давать свою гарантию, 3 года или 100 тыс км пробега, а цена… Но сначала о том, что нового в последнем поколении Subaru Crosstrek, побывавшем на тесте в motorpage.ru.

Экстерьер и интерьер

Этот кроссовер C-класса так же, как и предшественник, создан на последней версии глобальной платформы Subaru (SGP). Слоган бренда – «Создан инженерами» и в случае с Crosstrek инженеры работали над повышением пассивной и активной безопасности, снижением шума и вибраций.

Из перечня проведенных работ: структура кузова и задняя часть пола усилены, балка переднего бампера расширена за габариты кузова, добавлен подрамник, который заодно дополнительно защищает пассажиров при столкновении. В задней подвеске нижние соединения теперь шаровые, а не резинометаллические, как раньше, стабилизаторы поперечной устойчивости стали жестче, а гидроусилитель руля уступил место электрическому. За обшивкой крыши и стоек проложена мастика, направляющие сидений крепятся к кузову, без кронштейнов. Повышена жесткость крепления элементов подвески, что улучшило управляемость. У Crosstrek теперь электрический, а не вакуумный усилитель тормозов. У фирменного комплекса помощи водителю Subaru EyeSight удвоен угол обзора и добавлена третья камера, которая распознает велосипедистов, мотоциклы и пешеходов при движении на малой скорости. Кроме того, Crosstrek «видит» все вокруг себя на 360 градусов, а не на 270, как раньше. Наконец, в нем в первом из Subaru установлены поворотные фары.

Внешне же изменения в Crosstrek по сравнению с XV почти незаметны, архитектура та же, характерная для потомков Subaru Impreza с увеличенным клиренсом – скорее, высоко стоящий хэтчбек C-Класса, чем кроссовер. Размеры Crosstrek практически те же, что и у предшественника, длина уменьшилась на 5 мм и составляет 4480 мм, колесная база осталась прежней – 2670 мм. Рисунок решетки радиатора стал агрессивнее, изменился рисунок и увеличилась площадь черной пластиковой защиты по периметру кузова.

Из нового в интерьере: 11,6-дюймовый вертикальный дисплей мультимедиа, интегрированный в середину передней панели. Отголоски спортивной генетики марки – на этот экран вынесены показания температуры масла, воды, ускорения. Интересное решение: в экран заподлицо интегрированы физические кнопки – и модно, и практично. Рулевая колонка немного развернута чуть влево, от центра. Приборная панель – те же, что и прежде, аналоговые шкалы спидометра и тахометра, между ними экранчик бортового компьютера. Тахометр, чуть утопленный в панель, размечен до 8 тысяч оборотов, с 6 начинается красная зона. Спидометр, наоборот, чуть выступает из панели. Немного изменились внутренние дверные ручки и подлокотники на дверных картах. Отделка салона – черный пластик, кожзам, вставки под карбон, кожа на сиденьях. Задний ряд без дефлекторов вентиляции, есть два USB-разъема. Объем багажника – 563 литра в обычном виде, 1549 литров при сложенной спинке заднего ряда.

Силовой агрегат

Под капотом машины – гибридная силовая установка e-Boxer на основе бензинового горизонтально-оппозитного двигателя FB20X, это представитель хорошо известной линейки двухлитровых моторов Subaru линейки FB, выпускавшихся с 2013 года, только с гибридным «довеском», стартер-генератор обеспечивает работу системы «старт/стоп». Двигатель с рабочим объемом 1,995 куб.см. развивает мощность 150 л.с. при 6200 об/мин, выдавая максимальный крутящий момент 196 Нм при 4000 об/мин. Мотор полностью алюминиевый, привод ГРМ цепной. Примерный ресурс – 275 тыс км. Фамильная склонность моторов Subaru к повышенному расходу масла, по некоторым данным, у FB20X сохранена. В трансмиссии машины применен клиноцепной вариатор TR580, он же Subaru Lineartronic II, выпускается с 2011 года, рассчитан на передачу крутящего момента до 250 Нм. При условии замены масла каждые 60 тысяч км пробега примерный ресурс коробки составляет 300 тыс км. Привод у Crosstrek полный. Тандем двигателя и АКПП разгоняет автомобиль снаряженной массой 1511 кг до максимальной скорости 198 км/ч, на разгон до «сотни» уходит 10,5 секунды. В смешанном цикле движения паспортный расход топлива – 7,6 литра.

В движении

Первое ощущение за рулем Subaru Crosstrek: наконец-то автомобиль с правильной эргономикой водительского места. Подушка сиденья коротковата, но наклон ее регулируется, так что можно поднять передний край, и сразу сидеть удобнее. Регулируем поясничный подпор, становится совсем хорошо. Перел глазами – понятная информативная комбинация приборов, два крупных черно-белых циферблата и стрелки, экранчик маршрутного компьютера, мелкие зеленые индикаторы поворотников. Ничего не отвлекает от управления, не показывают никаких 3D-мультфильмов – все для удобства водителя, профессиональный, готовый к употреблению инструмент. Подогревы сидений включаются двухпозиционными переключателями в удобном месте на центральном тоннеле. Да, чтобы, например, задействовать автохолд или отключить систему динамической стабилизации, нужно обращаться к центральному экрану. Но глубоко копаться не нужно, «экранов» на дисплее всего два, второй вызывается пролистыванием влево. Кстати, меню русифицировано полностью и нормально, без смешных ошибок. И голосовой помощник понимает русский язык. Командуешь «настрой радио на частоту такую-то» – выполняет.

Отклик на педаль газа у Crosstrek – неторопливый, чуть вязкий, характерный для вариатора, набирает скорость машина равномерно и плавно. У трансмиссии есть ручной режим, включается смещением кулисы коробки в водительскую сторону, на приборной панели вместо D появляется M и можно играть подрулевыми лепестками, выбирая фиксированную передачу, одну из виртуальных семи. Кстати, вариатор имитирует повадки «автомата» даже в D, перебирая диапазоны не совсем бесшовно, а с еле заметным толчком. Режим М полезен не только на асфальте, но и бездорожье, хотя там, конечно, куда важнее система полного привода X-Mode с тремя режимами – «нормальный», «снег/грунт», «глубокий снег/грязь», последний из которых практически имитирует пониженный ряд с межосевой блокировкой.

А для улучшения динамики Crosstrek на асфальте у его системы интеллектуального привода Si-Drive есть кнопка S. Если ее нажать, обороты двигателя с полутора-двух тысяч на крейсерской скорости вырастают до четырех – четырех с половиной тысяч, где находится пик крутящего момента, и отзывчивость на педаль газа становится максимальной.

Расход топлива при этом во время теста составил от 6,4 литров на сотню на трассе до 9 литров в смешанном цикле, запас хода на полном баке объемом 63 литра, таким образом – не меньше 700 километров.

Скорость на трассе для Crosstrek – не проблема, 130 км/ч машина держит легко и явно легко может больше, устойчивость на курсе прекрасная. У руля чуть больше 2,5 оборотов от упора до упора, электроусилитель с переменным усилием дает прозрачную обратную связь. Что провоцирует на активное руление – и благодаря полному приводу, низкому центру масс из-за плоского и низко расположенному двигателю можно заходить в повороты под прямым углом на 60-70 км/ч, машина идет как по рельсам. Подвеска бесшумно и легко проглатывает крупные неровности, при проезде лежачих полицейских – мягкой качание и все, можно почти не тормозить. Мягкие и одновременно мощные, цепкие тормоза, усилитель настроен очень правильно – ни намека на недостаточность торможения и при этом нет никакой возможности пережать педаль. Общее ощущение, которое остается от Subaru Crosstrek, – автомобиль, в нескольких поколениях прошедший хорошую школу, доводку, носитель автомобильной культуры.

Кого может заинтересовать Crosstrek

С одной стороны – полноприводный кроссовер японской марки и сборки. С проверенными временем агрегатами. Надежный, безопасный, экономичный. Спортивным Crosstrek не назовешь, но автомобиль прекрасно управляется, удовольствие от энергичного вождения получить можно, например, на грунтовке. Дорожный просвет 220 миллиметров и полный привод позволяют преодолевать как минимум легкое бездорожье вроде дачного проселка, заваленного снегом или в весеннюю распутицу.

Но цена на Subaru Crosstrek находится в границах от от 4,7 до 5,2 млн рублей в зависимости от комплектации, тестовый экземпляр стоит 4,9 миллиона. За эти деньги китайские конкуренты предлагают флагманские кроссоверы, гораздо более вместительные и оснащенные. Получается, потенциальная аудитория Subaru Crosstrek – платежеспособные ценители этой марки, готовые переплачивать за любовь к ней.

Технические характеристики Subaru Crosstrek ГАБАРИТЫ, ММ 4480/1800/1575 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 220 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1511 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, горизонтально-оппозитный, B4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1995 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 150 при 6200 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 196 при 4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ Вариатор МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 198 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,6