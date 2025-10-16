Subaru анонсировала бензиновый хот-хэтч и электрический фастбек

Японская марка опубликовала первые изображения шоу-каров Performance-E STI и Performance-B STI. Модели покажут на Токийском автосалоне в конце этого месяца

Performance-E STI — это полностью электрический фастбек с агрессивным дизайном и развитым аэродинамическим обвесом. В отделке кузова можно заметить вставки золотого цвета, характерные для спортивных моделей Subaru.

Performance-B STI представляет собой бензиновый хот-хэтч с крупным спойлером и воздухозаборником на капоте,как у WRX. О силовой установке информации пока нет, но известно, что модель получит полный привод.

Появление бензинового STI стало неожиданностью. Не так давно производитель заявлял, что аббревиатура STI останется эксклюзивом для электромобилей. Однако из-за спада продаж электрокаров по всему миру компания изменила решения по полной электрификации линейки.

