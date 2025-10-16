Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2025

Subaru анонсировала бензиновый хот-хэтч и электрический фастбек

Subaru анонсировала бензиновый хот-хэтч и электрический фастбек
Автор фото: фирма-производитель

Японская марка опубликовала первые изображения шоу-каров Performance-E STI и Performance-B STI. Модели покажут на Токийском автосалоне в конце этого месяца

Performance-E STI — это полностью электрический фастбек с агрессивным дизайном и развитым аэродинамическим обвесом. В отделке кузова можно заметить вставки золотого цвета, характерные для спортивных моделей Subaru.

Performance-B STI представляет собой бензиновый хот-хэтч с крупным спойлером и воздухозаборником на капоте,как у WRX. О силовой установке информации пока нет, но известно, что модель получит полный привод.

Появление бензинового STI стало неожиданностью. Не так давно производитель заявлял, что аббревиатура STI останется эксклюзивом для электромобилей. Однако из-за спада продаж электрокаров по всему миру компания изменила решения по полной электрификации линейки.
 

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Legacy (2023)

Subaru Legacy уходит на покой спустя 36 лет производства

24 сентября 2025

Самый дорогой Subaru Prodrive P25 оценили в 930 000 долларов

06 августа 2025

Subaru готовит новый спортивный автомобиль: возвращение STI или нечто большее?

03 июня 2025

Subaru представила новую подушку безопасности на лобовом стекле

18 апреля 2025

Subaru готовит к дебюту новый электрический кроссовер

14 апреля 2025

Найдена серьезная уязвимость в Subaru STARLINK, из-за которой хакеры могут перехватить управление

24 января 2025

 Новости Subaru

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Crosstrek - subaru crosstrek (2026) знакомый suv с новым именем Тест драйв
13 октября 2025

Subaru Crosstrek
"Знакомый SUV с новым именем"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности
Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 5 7