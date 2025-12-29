Автомобильный портал Motorpage
29 дек 2025

Subaru анонсировала возвращение WRX STI с механической коробкой передач

Автор фото: фирма-производитель

Subaru представила свою программу для Токийского автосалона. В экспозиции будут участвовать шесть автомобилей, среди которых как спецверсии серийных автомобилей, так и гоночные прототипы

Ключевыми новинками станут WRX и Levorg под одинаковыми сложными названиями STI Sport R Black Limited II STI Performance edition. Обе модели окрашены в желтый цвет Sunrise Yellow и получили черные матовые 18-дюймовые колесными дисками. В салоне установлены спортивные кресла Recaro с желтыми акцентами. Об изменениях в силовой установки информации пока нет.

Еще одной новинкой станет Impreza ST H STI Performance Edition в версии Plus. Для модели заявлены улучшенная управляемость и иной декор на кузове и в салоне. Кроме этого, компания готовит спорткар для участия в чемпионате Super Taikyu, который будет ездить на экологичном топливе.

Однако главный повод для обсуждений появился в коротком тизере. На видео можно услышать работу механической коробки передач и показан силуэт синего WRX STI S4. По предварительным данным, эта версия может пополнить японскую линейку Subaru уже в 2026 году. Полноценные подробности обещают раскрыть ближе к открытию Токийского автосалона.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

