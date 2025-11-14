Автомобильный портал Motorpage
14 ноя 2025

Subaru представила эксклюзивный BRZ STI Sport Type RA

Автор фото: фирма-производитель

Subaru показала новую спецверсию спортивного купе BRZ, которая получила название STI Sport Type RA. Купе создано исключительно для японского рынка и выйдет тиражом в 300 экземпляров. Возможность покупки редкой модели получат только победители закрытой лотереи

BRZ STI Sport Type RA оснащен атмосферным мотором FA24, который был создан на базе двигателя модели BRZ CNF из гоночной серии Super Taikyu. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Также купе получил 18-дюймовые колеса BBS, амортизаторы ZF и тормозной системой Brembo с золотыми суппортами.

Внешне новинку можно узнать по характерному STI спойлеру, спортивному переднему бамперу и бронзовым колесным дискам. Стоимость купе с полным комплектом доработок оценивается в 5 478 000 иен (примерно 2 850 000 рублей). Публичная премьера BRZ STI Sport Type RA пройдет на трассе Fuji Speedway во время финала сезона Super Taikyu.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

