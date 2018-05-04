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4 май 2018

Subaru планирует продажи Ascent за пределами США

Subaru планирует продажи Ascent за пределами США
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru презентовала большой кроссовер Ascent в качестве модели исключительно для рынка Северной Америки. Однако не исключено, что японцы пересмотрели свое решение.

По крайней мере, изображения кроссовера появились в базе данных китайского патентного ведомства. Конечно, не исключено, что в Subaru подстраховались и защитили таким образом дизайн от плагиата. Но есть и вероятность того, что Ascent вскоре появится на рынке Поднебесной. А затем может и до нас доберется, по крайней мере, у нас популярны такие крупные автомобили.

Subaru Ascent создавался в качестве идеологического наследника провалившейся на рынке Tribeca и должен серьезно помочь компании увеличить продажи в США. Самое главное — Ascent, вторая после Honda Pilot модель, которая имеет 8-местный салон. Кроссовер получился очень большим, длина без малого пять метров (4998 мм), потому салон должен быть просторным.

Нет никаких экспериментов и  с внешностью: машина выглядит гармонично и в ней сразу узнаваем Subaru. Интерьер отделан качественными материалами, хотя и без изысков. Зато уже в базовой версии есть 3-зонный климат-контроль и 6.5-дюймовый экран мультиймедийной системы (в топовых версиях его диагональ равна 8 дюймам).

На Subaru Ascent дебютировал новый 2,4-литровый турбодвигатель мощностью 260 л.с. Позднее его получат и другие модели, которые до этого оснащались двигателем V6. Двигатель агрегатирован с вариатором. Естественно, все машины полноприводные с фирменной системой Symmetrical All-Wheel Drive.
 

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При написании новости использовалась информация:
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