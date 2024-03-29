Toyota подогревает интерес к новому 4Runner

Через несколько недель Toyota представит новое поколение внедорожника 4Runner. Для привлечения интереса к модели компания поделилась первым изображением будущей новинки

На нем запечатлена только задняя часть автомобиля. Судя по форме бампера, фонарям и очертанию кузовных панелей, можно предположить, что дизайн обновленного пикапа сделан в стилистике последнего Land Cruiser. Более того, обе модели построены на одной платформе TNGA-F. В любом случае, ясно, что модель наконец получит совершенно новый внешний облик после 15 лет несменного дизайна.

Однако унификации в моторной гамме с Land Cruiser не предвидится. Если у “крузака” гибридная силовая установка, то у следующего 4Runner будет традиционный 2,4-литровый турбомотор мощностью 278 л.с. и 429 Нм крутящего момента. В связи с этим ожидается, что 4Runner станет более бюджетным вариантом.