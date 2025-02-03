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3 фев 2025

Toyota отказалась от «механики» в новом 4Runner из-за отсутствия спроса

Toyota отказалась от «механики» в новом 4Runner из-за отсутствия спроса
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota не будет предлагать механическую коробку передач для нового внедорожника 2025 Toyota 4Runner, несмотря на то, что его родственный пикап Toyota Tacoma по-прежнему доступен с тремя педалями

В Toyota объяснили это отсутствием спроса. Клиенты не запрашивают версию с механикой, поэтому производитель не видит смысла в её разработке. Последний раз Toyota 4Runner предлагалась с механической коробкой в третьем поколении, но уже с 2000 года эта опция исчезла.

Технически такая версия возможна, поскольку 4Runner и Tacoma построены на одной платформе TNGA-F, но её появление маловероятно. Сегодня Toyota Tacoma остается последним новым пикапом в США с возможностью выбора механической коробки передач, однако и эта опция может со временем исчезнуть.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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