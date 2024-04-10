Рассекречен новый Toyota 4Runner

Компания Toyota представила следующее поколение внедорожника 4Runner. Автомобиль получил совершенно новый дизайн, гибридную силовую установку, а также особую версию Trailhunter

Новый 4Runner построен на платформе TNGA-F, что и актуальный пикап Tacomа. Автомобилю сохранили узнаваемые черты с предыдущей версии, но усили внедорожный обвес и доработали оптику. Особая версия Trailhunter отличается 33-дюймовыми внедорожными шинами, увеличенным дорожным просветом, амортизаторами Old Man Emu с выносливыми резервуарами от ARB, грузовой платформой на крыше и наличием шноркеля. Интерьер 4Runner также полностью переделан. В “базе” тут 8-дюймовый экран мультимедийной системы и 7-дюймовая цифровая приборная панель. В более дорогих комплектациях 14- и 12,3-дюймовые экраны соответственно. Имеется поддержка Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, системы помощи водителю, камеры кругового обзора, подогревы сидений и многое другое.

От 4,0-литрового V6 было решено отказаться. Теперь стандартный 4Runner оснащен 2,4-литровым 4-цилиндровым турбомотором на 278 л.с. и 513 Нм крутящего момента. Версия подороже I-Force Max комплектуется гибридной силовой установкой на основе того же двигателя. Мощность - 326 л.с. и 630 Нм крутящего момента. В обоих случаях коробка - 8-ступенчатый “автомат”. Привод задний и полный соответственно.