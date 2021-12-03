После знакомства со многими автомобилями новейшего времени появляется ощущение, будто побывал в музее современного искусства. Столько необычных деталей, столько дизайнерских изысков… Toyota Alphard как бы возвращает в настоящее. Это — классика, не то чтобы не стареющая, но на фоне прогрессирующей новизны просто обязанная существовать

Интересный факт: многие современные, особенно молодые люди понимают толк в звуке, то есть, умеют отличать хорошее звучание аудиосистемы от, скажем так, посредственного. Некоторые ценят и музыкальную «цифру», и «аналог». Но дизайн классических стереомагнитол и катушечников 70-х и 80-х годов прошлого века они не переносят на дух. В лучшем случае называют их стилем ретро, в худшем — старьем и рухлядью. Качество звучания отходит на второй план.

А мне кажется, наоборот, что именно современные, лаконичные, но при этом какие-то бесформенные аудиоустройства не должны быть способны выдавать качественный звук. Они его, несмотря на это, вполне даже выдают — рот раскроешь, уши развесишь. Но в плане визуального восприятия я на стороне ретро-аппаратов. Мне кажется даже в ультра-современном интерьере они должны смотреться органично и естественно. Их даже слушать не обязательно — только держать для антуража. Хотя современные мастера легко осовременивают их, устанавливая, например, входы для флэшек.

Вот таким аудиокомбайном выглядит для меня Toyota Alphard. Изнутри, конечно. Не как китайские поделки-подделки, наводнившие российский рынок в годы перестройки, а как действительно культовый аппарат японских или европейских «кровей», приведенный в отличное состояние, прошедший профилактику с заменой растянутых пассиков и высохших конденсаторов, а поэтому звучащий на все сто. И стОящий на все сто… тысяч рублей. Думаете, это безумие или шутка? Посмотрите объявления или пообщайтесь в кругах меломанов.

Два телевизора

У такого аппарата на лицевой и верхней панелях обычно полмиллиона кнопок. Некоторые — сенсорные, рассчитанные на касание, некоторые — «физические», предполагающие нажатие, иногда с усилием. Так же и в «Альфарде». На кнопках здесь не экономили, а, кажется, напротив, насыщали ими интерьер. В угоду не только стилю, но и для удобства водителя.

Начнем с водителя, вернее, его места. Коллега, передавая мне автомобиль, пожаловался: коротковата подушка кресла. А ведь так оно и есть… но, странное дело, вспоминая предыдущий тест «Альфарда», я попытался удостовериться, столь же неудобное кресло в этом космическом шаттле, или в нем что-то изменилось к лучшему? Ведь тогда, три года назад, я так и не сумел в нем «присидеться» за немалые 1000 километров тестовых дорог.

Нет, точно что-то изменилось. Только не в кресле, оно осталось прежним, а во мне. Потому что на этот раз со второй-третьей подстройки я устроился в нем удобно, зафиксировал положение в памяти и забыл об этой проблеме. Да, подушка коротковата, это можно заметить — но можно и простить креслу. Другое дело регулировка руля, баранке не хватает вылета, хочется потянуть ее на себя ещё. Ан не получается.

Продолжая настройки под себя, «прикрепляю» к аудиосистеме телефон, это легко. Настраиваю наружные зеркала, потом салонное… и тут вижу: а это не зеркало. Это картинка с камеры, установленной на двери багажника. Какие интересные цвета, мягкие, как бы приглушенные. И можно вертеть это зеркало как угодно, при этом картинка меняться не будет. Нет — будет, если камера заляпается дорожной грязью на ходу. Минус? Но в обычное салонное зеркало вы тоже ничего не увидите, если будет загрязнено стекло двери багажника. А оно здесь загрязняется ого-го как — такова аэродинамика этого «космического корабля».

Мощность 3,5-литрового мотора Toyota Alphard теперь составляет 300 л. с. Близкие по функционалу Kia Carnival и Hyundai Palisade имеют под капотами аналогичные по рабочему объему агрегаты, но они развивают на полсотни сил меньше. И хотя по разгону с места до сотни (соответственно, 8,5 и 8,1 с) они прямые соперники «Альфарду» (8,3 с), по ощущениям последний динамичнее.

Еще из недостатков этой камеры — от картинки в зеркале поначалу кружится голова. Глаза, перестраиваясь на нее с вида в ветровое стекло или в наружные зеркала, вынуждены быстро менять фокусное расстояние, и к этому привыкаешь не сразу. Как и, собственно, к картинке. Глядя на нее, кажется, что автомобиль сзади приехал вам в пятую дверь. На самом деле, об этом нет и речи. Просто камера показывает ровно то же, что вы увидели бы, если бы обернулись назад и посмотрели в стекло задней двери. Картинка будет та же. А наружные зеркала имеют сферические поверхности и благодаря этому «отдаляют» обстановку.

У переднего пассажирского кресла может выдвигаться подножка-«оттоманка». Есть такие и у кресел второго ряда, здесь — два раздельных кресла, оба немаленькой ширины: почти по полметра между высокими подлокотниками. А кресла третьего ряда еще шире — по 56 см, да плюс боковые горизонтальные накладки их прикрывают облицовку задних крыльев. Суммарная ширина двух кресел 128 см, так что сидеть здесь вольготнее. Да и ногам просторнее: если пассажиры второго ряда могут располагать пространством от «нулевого» до полуметрового, то у обитателей третьего ряда диапазон от 29 до 80 см.

Но, конечно, капитанские кресла в этом «космолете» — это «вторые». Каждый подлокотник у них, и справа, и слева — с сюрпризами. В наружных расположены пульты управления креслами, можно принять почти лежачее положение, и всё посредством электрорегулировок. А внутренние подлокотники скрывают небольшие раскладные столики. Много на них не разложишь, поверхности маленькие, но для смартфона или планшета места хватит, опять же, можно подписать какие-нибудь документы. В общем, эта «мебель» пригодится.

А на потолке выполнен огромный откидной экран. Как и во время прошлого теста «Альфарда», запускаю на нем фильм «Территория». Прекрасные краски, отличный звук, максимально логичное управление с дистанционного пульта. Для него, кстати, предназначена небольшая ниша с крышечкой в заднем торце бокса-подлокотника. Дисковод притаился в перчаточном ящике, в принципе, до него можно дотянуться и сзади, просунувшись вперед между креслами. Но экран при этом лучше сложить, иначе, неровен час, сломаете его плечом.

Почему телевизоров здесь два? Потому что огромное ветровое стекло тоже напоминает телевизор, с точки зрения водителя его боковые рамки вертикальны. Обзор — фантастический, и снова не могу не отметить функциональность боковых треугольных окошек. Они здесь большие, и видно в них немало.

Впрочем, в автомобиле есть и третий телевизор. Это экран мультимедиасистемы. Если включить фильм, он будет транслироваться и на нем, а не только на экране, откидываемом с потолка. Но на ходу картинка исчезнет, и водителю поневоле придется смотреть на дорогу. А задние пассажиры могут продолжить киносеанс.

Несколько слов о багажнике. Он здесь огромен. Сиденья третьего ряда можно сложить и откинуть в стороны, прикрепив специальными ремешками к стойкам кузова. Всё продумано, и фиксация, и натяжение ремешков. Выглядит это по-«лендкрузеровски», то есть, слегка по-военному. Максимальная длина багажника — при сдвинутых до упора вперед креслах второго ряда — 168 см, минимальная — за спинками сидений третьего ряда — 23 см. Как видим, на «минимуме» уместилась немаленькая коробка, к тому же тяжелая, весом 15 кг. Так что отпускным чемоданам здесь самое место.

Подполье, как и прежде, состоит из двух «полушарий». В правом прячется запаска-докатка, левое свободно, его можно набить всякими знаниями, ой, то есть, грузами. Части фальшпола легко снимаются, но фиксируются на своих местах плотно. Вообще, в салоне «Альфарда» всё фиксируется плотно, однако таить греха не будем: на неровностях кое-что и поскрипывает, и постукивает. Но совершенно не критично.

Не должен, но летает

Всем известна эта присказка: по законам аэродинамики шмель должен быть совершенно не способным к полетам. Однако наши глаза говорят об обратном: летает, да еще как. Может и зависнуть над цветком, может и ускориться мгновенно, и исчезнуть с глаз.

С «Альфардом» — аналогично. Кажется, что своей гигантской радиаторной решеткой он должен упираться в воздух, как в Китайскую стену. Однако не упирается, а с невероятной легкостью преодолевает сопротивление атмосферы. Готов даже покинуть ее пределы, если возникнет необходимость. В отличие от корейцев, инженеры из Страны Восходящего Солнца динамику не «зажали», а наоборот, подняли мощность 3,5-литрового мотора аж до 300 л. с. Близкие по функционалу Kia Carnival и Hyundai Palisade также имеют под капотами 3,5-литровые агрегаты, но те развивают на полсотни сил меньше. По разгону с места до сотни (соответственно, 8,5 и 8,1 с) они прямые соперники «Альфарду» (8,3 с), однако по ощущениям последний динамичнее, причем, намного.

А еще его «фора» в том, что его классический автомат, получивший ныне 8 передач, предлагает абсолютно внятный ручной режим. Выбрали передачу — автомобиль будет ее держать. Это я считаю огромным плюсом, потому что зимой и в другие скользкие времена это залог безопасности. И это же — «классика жанра», практически аналог «механики». Дополнительный «электронный» режим у «Альфарда» только один — ECO, спортивных настроек нет. Да и к чему они, если он и так охотно «зажигает»? Кому недостаточно — ручное переключение к вашим услугам. Четвертая, может быть, частично пятая передача — и автомобиль перейдет на четвертую-пятую космическую скорость. Лепестков позади баранки тут нет, орудуем «мешалкой». Расположенной, между прочим, максимально удобно, как джойстик «механики» в коммерческих «каблучках».

При том, что двигатель тянет, кажется, с минимальных оборотов, для настоящего разгона его потребуется хорошенько «раскрутить», хотя бы до 4000 об/мин. И тогда он охотно «отдаст» момент, и громоздкий минивэн наберет темп практически мгновенно. На это ему неизбежно потребуется топливо, и в городе придется расставаться с 13-ю, а то и с 16-ю литрами на сотню. Помните, топливный бак здесь относительно небольшой — 65 л, как у «Газели-Бизнес». На трассе расход более щадящий: меньше десятки на скоростях до сотни, а дальше — в зависимости от количества камер контроля: где их побольше, 10-11 л, где поменьше — там и за 12…

Преодоление воздушной «стены» происходит не так уж бесшумно. Ветерок начинает гудеть в рельефе огромной решетки уже на сотне, негромко, но заметно. В профиль Alphard чем-то напоминает автобусы Neoplan, только у тех стекло «завалено» на «втором» этаже, а у минивэна на «первом», то есть, прямо перед водителем. Интересное ощущение. Говорят, что пилоты самолетов не видят «воздушных ям». Точно так же и в «Альфарде» вы не видите «стены» воздуха впереди, наоборот, глядя в огромный телевизор, кажется, что атмосферы впереди вовсе нет, один вакуум.

Так что покоряйте пространства, в том числе, трехмерные, с максимальным комфортом, в том числе акустическим, в музыкальном сопровождении высококлассных динамиков Bose. Гладкие трассы обеспечат и виброкомфорт, если трястись автомобилю не на чем — то и внутри нечему и некому. Другое дело, дорожки с разбитым асфальтом, а также проселки. Здесь лучше не гнать, хотя даже на плохом асфальте Alphard на скорости держится за курс отчаянно. От этого минивэна много чего не ждешь — и много чего неожиданно получаешь. Он и динамичный, и аэродинамичный, и к тому же немного драйверский. Если, конечно, оставить за скобками пассажиров, мирно смотрящих «Территорию». Территория за ветровым стеклом может меняться с более высокой частотой кадров, и это не будет вызывать посасывания под ложечкой.

Как ни странно, оставшаяся прежней геометрия кузова преподнесла мне новый сюрприз. Во время предыдущего теста минивэн подсобрал нижней «губой» переднего бампера немало песка на грунтовой дороге и направил его прямехонько на соты радиатора в нижней его части. Радиатор так сильно и плотно «запорошило», что я всерьез озаботился: а не вызовет ли это перегрев двигателя? Тогда — не вызвало, а сейчас — не «запорошило». То ли чудеса случаются, то ли дороги в нашей стране с годами становятся лучше. В том числе грунтовые.

Впрочем, конечно, на таком благородном автомобиле проселков лучше избегать. Он создан для комфорта пассажиров, для путешествий, в которых перемещение в пространстве есть часть наслаждения поездкой. В этом плане тот же Carnival более демократичен. В том числе, и в плане цены: его минимальная комплектация вдвое дешевле единственного представителя «Альфардов» на нашем рынке — Executive Lounge. Совершенно неповторимая особенность минивэна от «Тойоты» — это приверженность классике в дизайне и управлении, и этим он очень привлекателен. Тут можно прямо сказать: на скорость это отрицательно не влияет. Точно так же, как дизайн ретро-аудиоаппаратуры не влияет на качество звука.

Минивэн Toyota Alphard представлен в России в единственной, самой роскошной комплектации Executive Lounge стоимостью на конец 2021-го года около 6,1 млн рублей. По технической части это семиместный автомобиль (третий ряд считается трехместным) с 3,5-литровым мотором конфигурации V6 мощностью 300 л. с. и восьмидиапазонным автоматом. Привод — передний.

Технические характеристики Toyota Alphard 3.5 8AT ГАБАРИТЫ, ММ 4945 х 1850 х 1945 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3000 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л н. д. СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2200 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 3456 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 300 / 6600 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 361 / 4600-4700 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 8 ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 65