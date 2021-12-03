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О Toyota Alphard

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Тойота Альфард

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Последнее поколение
III рестайлинг (открыть)
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Toyota Alphard (2018) вид спередиToyota Alphard (2018) вид спередиToyota Alphard (2018) вид сбокуToyota Alphard (2018) вид сзадиToyota Alphard (2018) вид сзади
Toyota Alphard (2018) эмблема
У этой модели особый статус и особая эмблема
Toyota Alphard (2018) передняя фара
Фары — с применением светодиодов. Есть мощный «поворотный» свет
Toyota Alphard (2018) боковое зеркало
В корпуса наружных зеркал встроены камеры кругового обзора
Toyota Alphard (2018) боковое зеркало
Сферичность отражающих элементов не очень заметна
Toyota Alphard (2018) стойка
Стойки с отрицательным наклоном, кажется, становятся модным трендом. Встречаются не только у Kia — вот и у Toyota есть
Toyota Alphard (2018) задний фонарь
Задние фонари — в виде своеобразной «ступеньки»
Toyota Alphard (2018) шильдик
Alphard предлагается в России в единственной роскошной комплектации Executive Lounge. Честно говоря, в другом исполнении его и представить себе трудно
Toyota Alphard (2018) дверь
Внутренния панель водительской двери: кнопки и клавиши расположены удобно, ручка маловата, «карман» — где-то далеко внизу
Toyota Alphard (2018) подстаканник
Обратите внимание на подстаканник для водителя: он немного не такой,...
Toyota Alphard (2018) подстаканник
...как подстаканник со стороны пассажира
Toyota Alphard (2018) салон
Классическая роскошь или роскошная классика — как вам больше нравится? В любом случае, ни то, ни другое «борозды» не портит
Toyota Alphard (2018) руль
Левая «половина» рулевого колеса. Музыкальные треки переключаются логично: вперед — значит, вверх
Toyota Alphard (2018) руль
«Круиз» по-прежнему включается классический рычажок. Системы помощи водителю были активированы, но как-то не проявили себя, впрочем, и без них было неплохо
Toyota Alphard (2018) приборная панель
Шкалы приборов красивы даже тогда, когда зажигание выключено,...
Toyota Alphard (2018) приборная панель
...а уж когда включено, и подавно. Поневоле вспомнишь, что дорогой и престижный автомобиль просто обязан иметь стрелочные, а не «цифровые» указатели
Toyota Alphard (2018) приборная панель
Тем не менее, электроника здесь тоже работает и позволяет отслеживать интересные параметры, например, сэкономленное топиво
Toyota Alphard (2018) приборная панель
Особо, конечно, здесь не сэкономишь. 12 л на трассе — стандартный показатель, бывает и больше. 300-сильный мотор провоцирует на высокий темп
Toyota Alphard (2018) приборная панель
ECO MODE — единственный из доступных водителю дополнительных режимов движения. Специальных спортивных настроек здесь нет
Toyota Alphard (2018) приборная панель
Центральный дисплей мультимедиа — большой, удобный, но немного бликующий в солнечные дни. И отпечатки пальцев на нем заметны
Toyota Alphard (2018) приборная панель
Отслеживаем историю расхода топлива. Высокие столбики не удивительны: двигатель долго работал на холостом ходу
Toyota Alphard (2018) приборная панель
Еще один привет из прошлого: накануне пробег по трассе завершился с 10,7-литровым показателем. Сегодня ехали быстрее, поэтому извольте отдать 12 л
Toyota Alphard (2018) приборная панель
Система навигации неплохо знает местность в плане знаков ограничения скорости. Но все же она требует периодического обновления: знаки меняются, и не всегда логично
Toyota Alphard (2018) приборная панель
Громоздкий минивэн удобно парковать, используя камеры кругового обзора, а также картинку с камеры в салонном зеркале
Toyota Alphard (2018) центральная консоль
Здесь множество «физических» кнопок, и, на мой взгляд, это удобно. Климат-уонтроль отработал без нареканий, по крайней мере, в области передних кресел
Toyota Alphard (2018) АКПП
Псевдо-дерево добавляет отделке налёта старой доброй классики,...
Toyota Alphard (2018)
...и вот эти «физические» рукоятки-регуляторы подогрева и вентиляции передних сидений — тоже
Toyota Alphard (2018) бокс
Крышка центрального бокса-подлокотника способна открываться как вправо, так и влево
Toyota Alphard (2018) кнопки
Часть регулировок кресел второго ряда осуществима с водительского места. А еще на этой панели есть кнопка блокировки электроприводов сдвижных боковых дверей
Toyota Alphard (2018) переднее кресло
У переднего пассажирского кресла есть функция OTTOMAN, а водителя ею почему-то обделили. Почему бы?
Toyota Alphard (2018) переднее кресло
На тыльных сторонах спинок передних кресел выполнены вот такие огромные и красивые поручни
Toyota Alphard (2018) переднее кресло
А пассажир, сидящий во втором ряде справа, располагает «директорскими» кнопками управления передним креслом
Toyota Alphard (2018) задние кресла
Вот они, поистине капитанские места в салоне «звездолета» под названием Toyota Alphard
Toyota Alphard (2018) задние кресла
Функция OTTOMAN здесь, что называется, в квадрате: можно выдвинуть нижнюю часть сиденья так,...
Toyota Alphard (2018) задние кресла
...а можно — еще сильнее. И всё это при помощи электроприводов
Toyota Alphard (2018) задние кресла
Капитаны бизнеса располагают удобными подлокотниками как справа, так и слева от себя. Отметим: кресла здесь не раздвигаются в стороны, проход между ними невозможен
Toyota Alphard (2018) задние кресла
Из внутреннего — относительно двери — подлокотника извлекается вот такой столик,...
Toyota Alphard (2018) задние кресла
...а под внешним, как под крышкой, прячется весьма богатый пульт управления настройками кресла
Toyota Alphard (2018) бокс-подлокотник
В заднем торце бокса-подлокотника — две ниши, и одна из них специально предназначена для пульта дистанционного управления мультимедиасистемой
Toyota Alphard (2018) монитор
Огромный откидной экран демонстрирует роскошные цвета. Та же картинка демонстрируется и на переднем экране, однако в движении она недоступна
Toyota Alphard (2018) управление «климатом»
Панель управления «климатом» в задней части салона расположена па потолке
Toyota Alphard (2018) багажное отделение
Кресла второго ряда можно сдвигать по направляющим аж до упора в передние — однако тогда сидеть на них будет невозможно
Toyota Alphard (2018) багажное отделение
Кресла третьего ряда можно сложить и закрепить вот так на боковинах кузова. Нет, в движении они не шумят и не вибрируют: притягиваются специальными ремешками
Toyota Alphard (2018) багажное отделение
Минимальная длина багажника по полу — 23 см. Это — пример размещения груза: коробка подходящего размера «вписалась» точно. Кстати, ее вес 15 кг
Toyota Alphard (2018) багажное отделение
Под фальшполом — две дополнительные ёмкости в форме полушарий. В правом — запаска-докатка, левое свободно
Toyota Alphard (2018) моторный отсек
3,5-литровый двигатель конфигурации V6 выдает аж 300 л. с. мощности — это очень впечатляет
Toyota Alphard (2018) моторный отсек
Бачок тормозной системы оригинально разместился под ветровым стеклом
Toyota Alphard (2018) моторный отсек
И снова две горловины с почти одинаковыми крышками оказались рядом — не перепутайте их, доливая жидкость в омыватель
Toyota Alphard (2018) моторный отсек
Аккумулятор не стали прятать в салоне для улучшения развесовки автомобиля — значит, она и так неплоха
Toyota Alphard (2018) задняя подвеска
Задняя подвеска «Альфарда» — на двойных поперечных рычагах
Toyota Alphard (2018) задняя подвеска
Просвет под задними рычагами и вот этим кронштейном составляет примерно 16 см, труба системы выпуска проложена чуть выше

После знакомства со многими автомобилями новейшего времени появляется ощущение, будто побывал в музее современного искусства. Столько необычных деталей, столько дизайнерских изысков… Toyota Alphard как бы возвращает в настоящее. Это — классика, не то чтобы не стареющая, но на фоне прогрессирующей новизны просто обязанная существовать

Интересный факт: многие современные, особенно молодые люди понимают толк в звуке, то есть, умеют отличать хорошее звучание аудиосистемы от, скажем так, посредственного. Некоторые ценят и музыкальную «цифру», и «аналог». Но дизайн классических стереомагнитол и катушечников 70-х и 80-х годов прошлого века они не переносят на дух. В лучшем случае называют их стилем ретро, в худшем — старьем и рухлядью. Качество звучания отходит на второй план.

А мне кажется, наоборот, что именно современные, лаконичные, но при этом какие-то бесформенные аудиоустройства не должны быть способны выдавать качественный звук. Они его, несмотря на это, вполне даже выдают — рот раскроешь, уши развесишь. Но в плане визуального восприятия я на стороне ретро-аппаратов. Мне кажется даже в ультра-современном интерьере они должны смотреться органично и естественно. Их даже слушать не обязательно — только держать для антуража. Хотя современные мастера легко осовременивают их, устанавливая, например, входы для флэшек.

Вот таким аудиокомбайном выглядит для меня Toyota Alphard. Изнутри, конечно. Не как китайские поделки-подделки, наводнившие российский рынок в годы перестройки, а как действительно культовый аппарат японских или европейских «кровей», приведенный в отличное состояние, прошедший профилактику с заменой растянутых пассиков и высохших конденсаторов, а поэтому звучащий на все сто. И стОящий на все сто… тысяч рублей. Думаете, это безумие или шутка? Посмотрите объявления или пообщайтесь в кругах меломанов.

Два телевизора

У такого аппарата на лицевой и верхней панелях обычно полмиллиона кнопок. Некоторые — сенсорные, рассчитанные на касание, некоторые — «физические», предполагающие нажатие, иногда с усилием. Так же и в «Альфарде». На кнопках здесь не экономили, а, кажется, напротив, насыщали ими интерьер. В угоду не только стилю, но и для удобства водителя.

Начнем с водителя, вернее, его места. Коллега, передавая мне автомобиль, пожаловался: коротковата подушка кресла. А ведь так оно и есть… но, странное дело, вспоминая предыдущий тест «Альфарда», я попытался удостовериться, столь же неудобное кресло в этом космическом шаттле, или в нем что-то изменилось к лучшему? Ведь тогда, три года назад, я так и не сумел в нем «присидеться» за немалые 1000 километров тестовых дорог.

Нет, точно что-то изменилось. Только не в кресле, оно осталось прежним, а во мне. Потому что на этот раз со второй-третьей подстройки я устроился в нем удобно, зафиксировал положение в памяти и забыл об этой проблеме. Да, подушка коротковата, это можно заметить — но можно и простить креслу. Другое дело регулировка руля, баранке не хватает вылета, хочется потянуть ее на себя ещё. Ан не получается.

Продолжая настройки под себя, «прикрепляю» к аудиосистеме телефон, это легко. Настраиваю наружные зеркала, потом салонное… и тут вижу: а это не зеркало. Это картинка с камеры, установленной на двери багажника. Какие интересные цвета, мягкие, как бы приглушенные. И можно вертеть это зеркало как угодно, при этом картинка меняться не будет. Нет — будет, если камера заляпается дорожной грязью на ходу. Минус? Но в обычное салонное зеркало вы тоже ничего не увидите, если будет загрязнено стекло двери багажника. А оно здесь загрязняется ого-го как — такова аэродинамика этого «космического корабля».

Мощность 3,5-литрового мотора Toyota Alphard теперь составляет 300 л. с. Близкие по функционалу Kia Carnival и Hyundai Palisade имеют под капотами аналогичные по рабочему объему агрегаты, но они развивают на полсотни сил меньше. И хотя по разгону с места до сотни (соответственно, 8,5 и 8,1 с) они прямые соперники «Альфарду» (8,3 с), по ощущениям последний динамичнее.

Еще из недостатков этой камеры — от картинки в зеркале поначалу кружится голова. Глаза, перестраиваясь на нее с вида в ветровое стекло или в наружные зеркала, вынуждены быстро менять фокусное расстояние, и к этому привыкаешь не сразу. Как и, собственно, к картинке. Глядя на нее, кажется, что автомобиль сзади приехал вам в пятую дверь. На самом деле, об этом нет и речи. Просто камера показывает ровно то же, что вы увидели бы, если бы обернулись назад и посмотрели в стекло задней двери. Картинка будет та же. А наружные зеркала имеют сферические поверхности и благодаря этому «отдаляют» обстановку.

У переднего пассажирского кресла может выдвигаться подножка-«оттоманка». Есть такие и у кресел второго ряда, здесь — два раздельных кресла, оба немаленькой ширины: почти по полметра между высокими подлокотниками. А кресла третьего ряда еще шире — по 56 см, да плюс боковые горизонтальные накладки их прикрывают облицовку задних крыльев. Суммарная ширина двух кресел 128 см, так что сидеть здесь вольготнее. Да и ногам просторнее: если пассажиры второго ряда могут располагать пространством от «нулевого» до полуметрового, то у обитателей третьего ряда диапазон от 29 до 80 см.

Но, конечно, капитанские кресла в этом «космолете» — это «вторые». Каждый подлокотник у них, и справа, и слева — с сюрпризами. В наружных расположены пульты управления креслами, можно принять почти лежачее положение, и всё посредством электрорегулировок. А внутренние подлокотники скрывают небольшие раскладные столики. Много на них не разложишь, поверхности маленькие, но для смартфона или планшета места хватит, опять же, можно подписать какие-нибудь документы. В общем, эта «мебель» пригодится.

А на потолке выполнен огромный откидной экран. Как и во время прошлого теста «Альфарда», запускаю на нем фильм «Территория». Прекрасные краски, отличный звук, максимально логичное управление с дистанционного пульта. Для него, кстати, предназначена небольшая ниша с крышечкой в заднем торце бокса-подлокотника. Дисковод притаился в перчаточном ящике, в принципе, до него можно дотянуться и сзади, просунувшись вперед между креслами. Но экран при этом лучше сложить, иначе, неровен час, сломаете его плечом.

Почему телевизоров здесь два? Потому что огромное ветровое стекло тоже напоминает телевизор, с точки зрения водителя его боковые рамки вертикальны. Обзор — фантастический, и снова не могу не отметить функциональность боковых треугольных окошек. Они здесь большие, и видно в них немало.

Впрочем, в автомобиле есть и третий телевизор. Это экран мультимедиасистемы. Если включить фильм, он будет транслироваться и на нем, а не только на экране, откидываемом с потолка. Но на ходу картинка исчезнет, и водителю поневоле придется смотреть на дорогу. А задние пассажиры могут продолжить киносеанс.

Несколько слов о багажнике. Он здесь огромен. Сиденья третьего ряда можно сложить и откинуть в стороны, прикрепив специальными ремешками к стойкам кузова. Всё продумано, и фиксация, и натяжение ремешков. Выглядит это по-«лендкрузеровски», то есть, слегка по-военному. Максимальная длина багажника — при сдвинутых до упора вперед креслах второго ряда — 168 см, минимальная — за спинками сидений третьего ряда — 23 см. Как видим, на «минимуме» уместилась немаленькая коробка, к тому же тяжелая, весом 15 кг. Так что отпускным чемоданам здесь самое место.

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Подполье, как и прежде, состоит из двух «полушарий». В правом прячется запаска-докатка, левое свободно, его можно набить всякими знаниями, ой, то есть, грузами. Части фальшпола легко снимаются, но фиксируются на своих местах плотно. Вообще, в салоне «Альфарда» всё фиксируется плотно, однако таить греха не будем: на неровностях кое-что и поскрипывает, и постукивает. Но совершенно не критично.

Не должен, но летает

Всем известна эта присказка: по законам аэродинамики шмель должен быть совершенно не способным к полетам. Однако наши глаза говорят об обратном: летает, да еще как. Может и зависнуть над цветком, может и ускориться мгновенно, и исчезнуть с глаз.

С «Альфардом» — аналогично. Кажется, что своей гигантской радиаторной решеткой он должен упираться в воздух, как в Китайскую стену. Однако не упирается, а с невероятной легкостью преодолевает сопротивление атмосферы. Готов даже покинуть ее пределы, если возникнет необходимость. В отличие от корейцев, инженеры из Страны Восходящего Солнца динамику не «зажали», а наоборот, подняли мощность 3,5-литрового мотора аж до 300 л. с. Близкие по функционалу Kia Carnival и Hyundai Palisade также имеют под капотами 3,5-литровые агрегаты, но те развивают на полсотни сил меньше. По разгону с места до сотни (соответственно, 8,5 и 8,1 с) они прямые соперники «Альфарду» (8,3 с), однако по ощущениям последний динамичнее, причем, намного.

А еще его «фора» в том, что его классический автомат, получивший ныне 8 передач, предлагает абсолютно внятный ручной режим. Выбрали передачу — автомобиль будет ее держать. Это я считаю огромным плюсом, потому что зимой и в другие скользкие времена это залог безопасности. И это же — «классика жанра», практически аналог «механики». Дополнительный «электронный» режим у «Альфарда» только один — ECO, спортивных настроек нет. Да и к чему они, если он и так охотно «зажигает»? Кому недостаточно — ручное переключение к вашим услугам. Четвертая, может быть, частично пятая передача — и автомобиль перейдет на четвертую-пятую космическую скорость. Лепестков позади баранки тут нет, орудуем «мешалкой». Расположенной, между прочим, максимально удобно, как джойстик «механики» в коммерческих «каблучках».

При том, что двигатель тянет, кажется, с минимальных оборотов, для настоящего разгона его потребуется хорошенько «раскрутить», хотя бы до 4000 об/мин. И тогда он охотно «отдаст» момент, и громоздкий минивэн наберет темп практически мгновенно. На это ему неизбежно потребуется топливо, и в городе придется расставаться с 13-ю, а то и с 16-ю литрами на сотню. Помните, топливный бак здесь относительно небольшой — 65 л, как у «Газели-Бизнес». На трассе расход более щадящий: меньше десятки на скоростях до сотни, а дальше — в зависимости от количества камер контроля: где их побольше, 10-11 л, где поменьше — там и за 12…

Преодоление воздушной «стены» происходит не так уж бесшумно. Ветерок начинает гудеть в рельефе огромной решетки уже на сотне, негромко, но заметно. В профиль Alphard чем-то напоминает автобусы Neoplan, только у тех стекло «завалено» на «втором» этаже, а у минивэна на «первом», то есть, прямо перед водителем. Интересное ощущение. Говорят, что пилоты самолетов не видят «воздушных ям». Точно так же и в «Альфарде» вы не видите «стены» воздуха впереди, наоборот, глядя в огромный телевизор, кажется, что атмосферы впереди вовсе нет, один вакуум.

Так что покоряйте пространства, в том числе, трехмерные, с максимальным комфортом, в том числе акустическим, в музыкальном сопровождении высококлассных динамиков Bose. Гладкие трассы обеспечат и виброкомфорт, если трястись автомобилю не на чем — то и внутри нечему и некому. Другое дело, дорожки с разбитым асфальтом, а также проселки. Здесь лучше не гнать, хотя даже на плохом асфальте Alphard на скорости держится за курс отчаянно. От этого минивэна много чего не ждешь — и много чего неожиданно получаешь. Он и динамичный, и аэродинамичный, и к тому же немного драйверский. Если, конечно, оставить за скобками пассажиров, мирно смотрящих «Территорию». Территория за ветровым стеклом может меняться с более высокой частотой кадров, и это не будет вызывать посасывания под ложечкой.

Как ни странно, оставшаяся прежней геометрия кузова преподнесла мне новый сюрприз. Во время предыдущего теста минивэн подсобрал нижней «губой» переднего бампера немало песка на грунтовой дороге и направил его прямехонько на соты радиатора в нижней его части. Радиатор так сильно и плотно «запорошило», что я всерьез озаботился: а не вызовет ли это перегрев двигателя? Тогда — не вызвало, а сейчас — не «запорошило». То ли чудеса случаются, то ли дороги в нашей стране с годами становятся лучше. В том числе грунтовые.

Впрочем, конечно, на таком благородном автомобиле проселков лучше избегать. Он создан для комфорта пассажиров, для путешествий, в которых перемещение в пространстве есть часть наслаждения поездкой. В этом плане тот же Carnival более демократичен. В том числе, и в плане цены: его минимальная комплектация вдвое дешевле единственного представителя «Альфардов» на нашем рынке — Executive Lounge. Совершенно неповторимая особенность минивэна от «Тойоты» — это приверженность классике в дизайне и управлении, и этим он очень привлекателен. Тут можно прямо сказать: на скорость это отрицательно не влияет. Точно так же, как дизайн ретро-аудиоаппаратуры не влияет на качество звука.

Минивэн Toyota Alphard представлен в России в единственной, самой роскошной комплектации Executive Lounge стоимостью на конец 2021-го года около 6,1 млн рублей. По технической части это семиместный автомобиль (третий ряд считается трехместным) с 3,5-литровым мотором конфигурации V6 мощностью 300 л. с. и восьмидиапазонным автоматом. Привод — передний.

      

Технические характеристики Toyota Alphard 3.5 8AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4945 х 1850 х 1945

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

3000

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

180

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

н. д.

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2200

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

V6, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

3456

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

300 / 6600

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

361 / 4600-4700

ТИП ТРАНСМИССИИ

автоматическая, 8 ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

8,3

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

10,5

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

65

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