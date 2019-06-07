Тот случай, когда имя работает на модель: Toyota Corolla – один из популярнейших автомобилей в мире, и каждое следующее его поколение, можно сказать, обречено на успех. Все аргументы против него парируются одним-единственным доводом: «Но это же Corolla!» Может ли эта модель быть хоть в чем-то плохой, неудачной?

Мало кто из автопроизводителей способен столь долго вести одну линейку, выпускать модель на протяжении десятилетий, не меняя ее название. Наоборот, чаще случается, что смена имени способствует новому успеху (или просто совпадает с ним). Примеры? Фордовский «Фокус», который последовал за терявшей популярность моделью Escort. Аналогично – Mazda6, сменившая модель «626». Есть и случаи «регресса»: у того же европейского «Форда» после популярной «Гранады» встал на конвейер Scorpio — и так и не снискал успеха.

«Выдающийся» дисплей и новое меню мультимедиа

Corolla остается «Короллой» уже пятьдесят с лишним лет. И, как мне кажется, если это вдруг произойдет, то в мире что-то изменится. Словно пропадет, канет в Лету еще одна непререкаемая ценность. Эту традицию, эту линию нельзя прервать, она должна продолжаться и продолжаться, только меняться в соответствии с веяниями времени. Наверняка в «недрах» японской компании нет-нет да и возникает тема «смены имиджа». Но только, скорее всего, в кулуарах, если не в подполье, под строгим секретом. Ибо сменить данное название — кощунство. В нем — половина успеха модели, разве не так?

А вторая половина? Может ли быть в этой модели что-нибудь не так? Разумеется, нет, ответят ее поклонники, иначе она не была бы такой популярной в различных странах и на разных континентах. Этот автомобиль нельзя СДЕЛАТЬ каким-то «неправильным», поскольку это подорвет доверие потребителя. Ошибки быть не должно. Мир перейдет на электромобили? Не сомневаюсь, что и Corolla получит электропривод — и вновь окажется в числе лучших, а может быть, самых лучших представителей данного класса.

Именно поэтому каждая очередная инкарнация «Короллы» есть эксперимент, нащупывание пути, своеобразная сдача экзамена на лидерство в классе. Потому что конкуренты не дремлют, некоторые почти не отстают. В нашей стране японскому бестселлеру пофартило: с рынка уходит один из сильных соперников-европейцев. Можно откусить дополнительный сегмент «пирога». Но, конечно, не весь «пирог», потому что, если не будет конкурентов, на чьем фоне тогда лидировать?

И рынок меняется, аудитория становится иной. То, что было допустимо лет пять-семь назад, сегодня просто немыслимо.

Мне довелось тестировать четыре «Короллы». В 2012-м она продвигалась на российском рынке под слоганом «Управляй мечтой». Может, мечтал я как-то неправильно, но тот автомобиль в моих глазах был далеко не идеалом. «Средний» дизайн, скромное оснащение… Картинка с камеры заднего вида, маленькая и весьма нечеткая — в зеркале заднего вида. Как вам такое? Оптимисты возразят: во-первых, и по сей день встречается такое решение (пусть редко), во-вторых — лучше такая камера, чем никакой. А в-третьих, популярные нынче центральные дисплеи, один другого больше и краше, тогда только-только входили в моду и были прерогативой, в основном, премиальных моделей.

И следующее поколение таким дисплеем уже обзавелось, а заодно ярко блеснуло дизайном. Этот автомобиль порадовал хорошей «отдачей» двигателя, но, увы, не шасси, которое было, как говорят, не отсюда. Рестайлинговый вариант исправил недочет предшественника: очередная Corolla порадовала отлично настроенным шасси, но от его возможностей стал отставать мотор.

Что теперь? Рассогласование осталось в прошлом? И да, и нет.

Новая Corolla построена на той же модульной платформе, что и компактный кроссовер CH-R. В конструкции двух моделей много общего, но, не зная об этом, сему факту едва ли поверишь. Как порадовал CH-R в ходе теста, просто-таки влюбил в себя! Можно было бы сказать то же самое и о «Королле», однако только в том случае, если модели CH-R не существовало бы. А так — может быть, в «номинале» у двух моделей и есть одинаковые детали, но на ходу они все равно воспринимаются, как две большие разницы.

Кстати, в салонах двух автомобилей заметна общая деталь — центральный 8-дюймовый дисплей, возвышающийся над торпедо. На самом деле, это только кажется, что он возвышается, сядьте за руль и убедитесь: верхний край устройства не выше поверхности торпедо. Но первое ощущение — излишне громоздкий девайс. Причем, в CH-R это впечатление сильнее, в «Королле» дисплей не кажется таким уж «выдающимся». Наоборот — придает «дороговизну» версии «Комфорт», наиболее популярной у покупателей японского седана.

Отделка здесь без изысков, во внутренних панелях дверей — тканевые вставки, сиденья также имеют текстильную обивку. Из приятных опций — двухзонный климат-контроль с собственным дисплеем и внятной индикацией. Есть подсветка интерьера, в том числе, внутренних дверных ручек. Этот элемент был бы интереснее, если бы не был заметен только глубочайшей ночью, в полной темноте. Слабовато подсветили, как сэкономили.

А вот комбинация приборов очень понравилась. Огромный ярко-синий полукруг спидометра (при переключении в режим Sport он краснеет) описан вокруг прямоугольного экрана бортового компьютера. Есть в этом оформлении что-то от стиля ретро (отдаленно напоминает спидометр «Волги» ГАЗ-21), но на самом деле устройство ультрасовременнейшее, поскольку представляет собой полностью электронный дисплей. Детали отрисованы и воспроизведены с высочайшим качеством, создается впечатление, что цифры и стрелки объемные.

Двигатель для российских комплектаций новой «Короллы» пока предлагается единственный: 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 122 л. с. По характеристикам он весьма высокооборотный: максимум момента (153 Нм) достигается при 5200 об/мин. На практике это чувствуется, но в то же время постоянно выжимать все «соки» из мотора не требуется, тяги хватает и на более низких оборотах. С места до сотни новый седан разгоняется за 10,8 с.

Если данный дизайн «приборки» кажется вам архаичным, покопайтесь в настройках и выберите «цифровую» панель с большими числами указателя скорости. Она читается ничуть не хуже, но, на мой взгляд, менее интересна.

Касательно центрального дисплея и его меню, можно сказать, что тут тоже сделан шаг вперед. Наконец-то обрела логику система чтения музыкальных файлов с флэшки. Прежде на многих «Тойотах» с этим была проблема (возможно, только моя): требовалась предварительная группировка файлов исключительно по альбомам и исполнителям (то есть, нас призывали пользоваться только официальными источниками музыки, исключая «пиратство»). Нельзя было запустить «сквозное» воспроизведение всех композиций подряд, а также по папкам. Теперь можно. Добавим: «музыкальное» меню организовано здесь так же, как в новой Camry.

Приятно отметить также работу мультимедиасистемы новой «Короллы» с сообщениями, поступающими на подключенный по Bluetooth телефон. Устройство не только воспроизводит грамотный русский текст на экране, но и зачитывает его внятным четким голосом, не коверкая слова. Плюс к тому, она охотно отправляла адресату ответы на сообщения, позволяя вводить текст с помощью крупной экранной клавиатуры. Одна из премиальных моделей, сравнительно недавно побывавшая у нас на тесте, читала приходившие мне сообщения так, что я едва разбирал слова. Поначалу казалось, что это и не русский язык вовсе. Другая сообщала, что отправляла мои СМС, однако телефон этого не подтверждал, а адресат ничего не получал. В новой «Королле» с этим всё в порядке.

Ну, а так — да, исключая красивую «приборку» и богато выглядящий центральный дисплей, салон новинки выглядит простовато. Дорогой отделкой версия «Комфорт» не отличается. С другой стороны, наиболее дорогая Corolla обойдется в 1,7 млн. рублей, а это уже цена неплохого кроссовера.

Экономистка!

Оказывается, не только я считаю, что у модели были «расхождения» двигателя и шасси. Услышал мнение, что нынешнее шасси заслуживает «большего» мотора, чем нынешний 1,6-литровый 122-сильный (таковым комплектуется версия «Комфорт»). Это так и не так.

Основные конкуренты «Короллы», родом из Южной Кореи, предлагают 1,4-литровый 140-сильный мотор с турбонаддувом и 1,6-литровый 128-сильный «атмосферник». В обычном (он же ЕСО) режиме 1,6-литровый агрегат «Тойоты» способен конкурировать со вторым. Но позиция SPORT всё меняет, и преимущество южнокорейской турбины оказывается под вопросом. В том числе, под вопросом долговечности.

Но в плане потребляемого топлива «тойотовский» мотор конкурирует именно с 1,4Т — оба они питаются 95-м бензином. Во всяком случае, так указано в Руководстве по эксплуатации. А 1,6-литровые «корейцы» переваривают и 92-й. Плюс на их стороне? В этом плане — да.

А в части расхода? Тут Corolla меня, честно говоря, поразила. Она даже не вошла, а просто влетела в список моделей, которые я считаю самыми экономичными. Их немного: Kia Picanto, Nissan Tiida и Skoda Octavia 1.4T. Каким показателем я меряю экономичность? Это относительно длинный пробег при расходе бензина менее 6,0 л на 100 км. Все три модели демонстрировали подчас и 5,5-литровый расход. Теперь к ним прибавилась Corolla новейшего поколения. 5,5-литровый результат был достигнут при движении на «круизе» в режиме ЕСО с зафиксированной скоростью 120 км/ч (по спидометру). Истинная скорость при этом составляла 114-115 км/ч.

Неплохо? Да просто замечательно! В общем-то, и режим SPORT не ощущается, как существенно более «расходный»: при тех же условиях («круиз» на 120 км/ч) автомобиль потреблял 6,7 л на 100 км. Приведу еще одно сравнение. Мой автомобиль отечественного производства с 1,6-литровым 106-сильным мотором пока не опускал планку расхода ниже 7,4 л на сотню. Он однозначно легче «Короллы», менее вместителен и к тому же не имеет «круиза». Правда, довольствуется 92-м бензином.

ECO или SPORT? Конечно, ЕСО, если вы обещаете никогда не переходить в режим SPORT. Потому что, хоть раз перейдя в него, вы потом будете делать это постоянно (режим ЕСО включается автоматически при каждом очередном пуске двигателя), настолько он вам понравится. Машина превращается в настоящий «огонь»! И вот тут — действительно держитесь, 1,4-литровые корейские турбо-конкуренты!

Вообще, это тренд. Системы выбора режимов движения существуют на различных моделях уже несколько лет, но различия между режимами нередко были почти незаметными. Тронешься с места в ЕСО, переключишься в SPORT – и недоумеваешь: а есть ли разница? Более заметной она казалась, если несколько километров (или часов) покатаешься в режиме ЕСО, а потом «подрубишь» SPORT. А потом попытаешься измерить разницу во времени разгона с 80 до 120 км/ч — и убедишься, что ее практически и нет.

Corolla со всей наглядностью демонстрирует эту разницу. Динамика в режиме SPORT значительно превосходит таковую в ЕСО, и, переключаясь туда-сюда-обратно, вы это чувствуете сразу. В городском ли режиме, в трассовом — как только панель приборов краснеет, автомобиль в буквальном смысле начинает уходить из-под ног. Прямо не ждешь от него такого. И в абсолютных показателях видна разница: с 80 до 120 км/ч в режиме ЕСО новая Corolla ускоряется за 9-10 с, в режиме SPORT – за 8 с и даже чуть быстрее. Вот вам и «слабоватый» 1,6-литровый мотор.

Нынешнее поколение «Короллы» построено на фирменной «архитектуре» TNGA, вариант которой в данном случае именуется GA-C. Новый кузов получил 60-процентную прибавку жесткости. Сходство с Camry у «младшей» модели не только внешнее: у двух автомобилей много общего в подвеске. Кстати, «Королла» имеет сзади многорычажку во всех комплектациях.

Сказать, что он не соответствует (отстает от) шасси, я, впрочем, не могу. При одной платформе и сходстве элементов подвески кроссовер CH-R едет лучше. Он действительно азартный, особым образом настроенный. Возможно, это ощущение усиливается тем, что он немного более тяжелый и обладает более низким центром тяжести (хотя у новой «Короллы» эта точка тоже стала ниже на 10 мм). Садишься в него — как вливаешься, кресло плотное, обхватывающее тебя с боков, настраивающее на спортивный лад. И не вызывающее усталости даже после нескольких часов дороги. А сидеть в «Королле» я, честно говоря, устал. Хотя, вроде, к профилю и плотности набивки водительского кресла в ней не придерешься. Есть и боковая поддержка и электрифицированный поясничный подпор (остальные регулировки в версии «Комфорт» механические).

Нет, безусловно, есть разница в цене, кроссовер существенно дороже. Кого-то может смутить его экстравагантный дизайн. Corolla куда более усредненная модель, седан — он и в Африке седан. Дизайнеры придали его элементам сходство со «старшей» Camry, только не нынешнего, а предыдущего поколения. Так сказать, «развели» две модели.

Получилось удачно. Приглядываюсь к кузову «Короллы», рассматриваю элементы — всё ладно, без натяжек и вычурности. Интересны новые фары, на тестовой машине они попроще, светодиодными выполнены только секции дневных ходовых огней. А в «старших» версиях передняя оптика полностью светодиодная.

По мне — всё абсолютно хорошо, и нет поводов для претензий, за исключением одного, моего сугубо личного: Corolla – не универсал. Но в этом плане я не авторитет для большинства. Коль популярны седаны — моя карта бита, любая из выбранных мною моделей будет на вторых ролях по популярности. А к «Королле»-седану предъявить претензии невозможно.

Измеряю салон. Пространство сзади — 132 см, позволит усесться троим. Туннельчик на полу небольшой, разве что, дополнительных «удобств» нет, только воздуховоды системы отопления и вентиляции, да откидной подлокотник с подстаканниками. Спереди ширина салона даже чуть меньше, всего 130 см, просто передние кресла оказываются практически между средними стойками кузова. Но, ручаюсь, здесь и два упитанных седока поместятся, не будут толкаться локтями.

Форма объема

Багажник? Ну да, большой, 470 л, но что взять с седана? По моему мнению, он неудобен. Хотя площадь пола имеет значительную. Взгляните: этот светлый овал внутри него — столешница размером 111х75 см. Влезла внутрь легко. Но объемистым вещам сюда путь заказан. От выпадения назад вещи подстрахованы порогом высотой 15 см. Немало? Но, несмотря на это, погрузочная высота у «Короллы» составляет примерно 71 см — средний результат.

На ходу седан воспринимается не как жёсткий, но как жестковатый. Пожалуй, он чуть-чуть мягче, чем Kia CEED SW. «Длина» рулевого механизма у двух моделей сопоставима: 2,75 оборота от упора до упора. Тут следует привести еще одну модель Kia – Cerato. И если с универсалом CEED по управляемости у «Короллы» примерный паритет, то седан Cerato она опережает. Превосходит лучшей реакцией на повороты баранки (эта реакция была обострена при обновлении «японки»). Возможно, это субъективные ощущения, но они именно таковы. Можно было бы привести пару-тройку параллелей (или перпендикуляров?) «Короллы» и CEED SW, но, к сожалению, комплектации двух моделей очень уж расходились, тестовый корейский универсал был оснащен богаче японского седана в версии «Комфорт». Максимальные же модификации двух моделей сопоставимы по цене и, соответственно, по оснащению.

При движении по шершавому асфальту салон «Короллы» наполняется заметным шумом. Исходит он, в основном, от шин и со стороны днища, по которому — это очень хорошо слышно — звонко молотят мелкие камешки. Но чего вы хотите? Да, это не премиальная модель, которая полностью изолирует вас от внешнего мира. Шумность в данном случае не выше, чем у конкурентов. Если же асфальт идеален, седан от Toyota на низких скоростях скользит или плывет по нему «молчаливо», как электромобиль.

Дорожный просвет у новой «Короллы» заявлен на уровне 150 мм, и на этот раз я даже не стал его перепроверять рулеткой. Тут невооруженным глазом видно, что это максимум дачный, но не деревенский автомобиль. А вот вам «вооруженный» взгляд: паркуясь в городе, я только чудом не притерся порогом к бордюру высотой 20 см! По странному совпадению, рядом стояла Corolla 2015-го года, как мне показалось, ее порог был чуть выше. Но могло и показаться: тот автомобиль находился дальше от бордюра. Владелец (или владелица) подстраховался?

В общем, товарищ студентка, давайте вашу зачетную книжку. Билеты можете не открывать, априори очевидно, что вы знаете их только на «хорошо» и «отлично» — в пределах пройденного курса. Так что с вами интересно поговорить, разве что, о погоде, соответствии современным трендам вашего «прикида», ну и немного о психологии, о межчеловеческих отношениях. Прямо скажу: влюбиться в вас я бы не смог. Взял бы в жены исключительно как идеальную хозяйку и мать, сделал бы сотрудницей, потому что вы профессиональны, ответственны, пунктуальны, в общем, почти робот, только с человеческим лицом. Но насчет душевного тепла…

Что-то мне подсказывает, что «Короллу» выбирают в «жёны» в основном те, кто рассчитывает ее выгодно перепродать через несколько лет. Те, кому автомобиль нужен не для души, а как средство передвижения, по возможности не затратное. Ничего не поделаешь, таким стало современное общество. Идеал у него только один — деньги, и если автомобиль не может приносить их, то пусть хотя бы минимизирует расходы на себя, частично отбивает затраты. Извините, но мне кажется, что так нынешние люди смотрят и на другие вещи, в частности, на окружающих людей — что с них взять, чего они стОят?

Мне не хотелось бы, чтобы на меня смотрели так же, предполагая, что я имею аналогичный взгляд на мир. Я по старинке выбираю автомобили (и другие вещи) душой и сердцем, а не по трезвому расчету и соображениям выгоды. Что мне даст та или иная вещь? Повысят ли мой вес в обществе очередной смартфон, часы, ботинки или куртка? Для меня эти факторы из разряда последних. Именно поэтому Corolla при всех ее преимуществах — не мой автомобиль. Уж если на то пошло, я бы предпочел соплатформенный кроссовер CH-R, заслуживший с нова сомнительную репутацию (благодаря отзывной кампании). Даже после мимолетного знакомства он влюбил в себя, сумел запасть в душу. Пусть я бы немало потерял, перепродавая его впоследствии, но приобрел бы неизмеримо больше чего-то такого, что пока не измеряется деньгами и даже словами выражается с трудом.

Комплектаций у новой «Короллы» пять: «Стандарт», «Классик», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». Двигатель для всех вариантов один: 1,6-литровый 122-сильный бензиновый атмосферный. В двух первых комплектациях возможны автомобили с механической шестиступенчатой коробкой передач, основной же трансмиссией считается вариатор, доступный уже в комплектации «Классик». Стоимость седанов — от 1 173 000 до 1 700 000 рублей.

Технические характеристики Toyota Corolla 1.6 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4630 х 1780 х 1415 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 470 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1385 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 122 / 6050 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 153 / 5200 ТРАНСМИССИЯ вариатор, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ н. д. ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50