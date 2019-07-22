Автомобильный портал Motorpage
Toyota Corolla: что выйдет, если взять и уменьшить флагман
Логотип Toyota

О Toyota Corolla

По-русски

Тойота Королла

Тест-драйвов
16 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
6 (открыть)
Последнее поколение
XII (открыть)
Отзывов на сайте
14 (прочитать)
Цены
от 1 173 000
до 1 700 000
Toyota Corolla 2019 вид сбоку
Увеличение колеи, снижение центра масс и замена задней торсионной балки на «многорычажку» – вклад в копилку драйва
Toyota Corolla 2019 вид сзади
Увеличение колеи, снижение центра масс и замена задней торсионной балки на «многорычажку» – вклад в копилку драйва
Toyota Corolla 2019 салон
Toyota Corolla 2019 приборная панель
Вместо шкалы спидометра на виртуальную приборку можно вывести крупные цифры скоростного режима
Toyota Corolla 2019 руль
Круиз-контроль легко активировать клавишами на правой спице руля
Toyota Corolla 2019 видеокамера
Объектив камеры заднего вида смонтирован в нижнем торце пятой двери
Toyota Corolla 2019 управление климатом
Аналоговые кнопки – дань старой традиции
Toyota Corolla 2019 передние кресла
Toyota Corolla 2019 задний диван
На заднем ряду с комфортом разместятся три взрослых пассажира
Toyota Corolla 2019 багажное отделение
Багажному отсеку недостает приспособлений для фиксации поклажи
Toyota Corolla 2019 запасное колесо
В подполье размещены полноценная запаска и инструмент
Toyota Corolla 2019 передняя фара
Седан может оснащаться системой автоматического управления дальним светом
Toyota Corolla 2019 задний фонарь
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Toyota Corolla 1.6 CVT 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Toyota Corolla 1.6 CVT 2019

Героя нашего теста неспроста иногда называют «маленькой Camry» – гольф-седан действительно перенял многое у модернизированной модели бизнес-класса. Хорошей ли оказалась эта задумка?

Осенью прошлого года седан Toyota Corolla двенадцатого поколения показали почти одновременно на международном автосалоне в китайском Гуанчжоу и на мероприятии в калифорнийском Кармеле. Выбор локаций сам по себе показателен: вкусы именно азиатской и американской клиентуры предопределили особенности внешности, набор оснащения и ездовые характеристики японского седана C-сегмента. Как и в случае со «старшей» в модельной гамме Camry, экстерьерщики отказались от консервативной стилистики в пользу провокационности, а в оформлении салона появились решения, характерные для премиальных автомобилей, точнее, ходы, подсмотренные у машин родственного бренда Lexus. Инженеры усилили драйверский потенциал без ощутимого ущерба комфорту. Достаточно сказать, что в конструкции задней подвески теперь применяется не торсионная балка, а «многорычажка», а рулевое управление стало прозрачнее и острее, к тому же появился встроенный демпфер, уменьшающий вибрации на ободе.

В фарватере флагмана

Внешность седана одиннадцатой генерации была, мягко говоря, нейтральной. Автомобиль безошибочно опознавался как азиатский, но, что называется, не цеплял взгляд. Иное дело – наш персонаж. Во-первых, издалека новую Corolla вполне можно принять за флагманский для российского рынка седан Camry. Во вторых, стилисты повысили градус агрессии, ориентируясь больше, чем прежде, на молодежную аудиторию. На мой взгляд, с «колючими» акцентами передка даже немного переборщили – анфас автомобиль напоминает чудную рыбу с огромными жабрами и пастью.

Принципиальнее, что в основе Corolla теперь лежит новая платформа TNGA, которая позволила нарастить длину (+10 мм) и ширину (+5 мм), но при этом модель стала на 30 мм ниже. Важно, что в рамках адаптации клиренс машин российской спецификации увеличили со 135 до 150 мм. По этому параметру, казалось бы, полный паритет с машиной прошлого поколения, однако передние кресла установили на 40 мм ниже, чем у предшественника, откуда ощущение спортивной посадки, ранее «японке» не свойственное. Профиль сидений стал глубже, появились регулировка поясничной опоры и более мягкий наполнитель.

Интерьер тоже не кажется унылым и архаичным, каким был прежде. Фирменные цифровые часики на консоли ушли наконец в небытие, а главным видимым символом прогресса стал 8-дюймовый сенсорный планшет, взобравшийся на макушку передней панели. Хороша и настраиваемая виртуальная «приборка»: с нею вы можете, к примеру, вывести на дисплей крупные цифровые показатели скорости или задать ретро-тему – полукруглый спидометр с отлично читаемыми шкалами. Впрочем, в начальных комплектациях приборный щиток аналоговый, с небольшим монохромным дисплеем борткомпьютера. В топовом же исполнении предлагается еще и проекционный дисплей, и комплекс Safety Sense 2.0 с системой контроля рядности, активным круиз-контролем, функциями автоматического торможения и считывания дорожных знаков.

Что касается материалов отделки, то солидная их часть (к примеру, обшивка сидений и полимеры передней панели) выполнена с явной претензией на премиальность. Однако о том, что продукт все-таки массовый, напоминают жесткая отделка карт задних дверей и небольшой угол их открывания, из-за чего пробираться на второй ряд неудобно.

Багажник по меркам сегмента средненький, 471 л. При этом в отличие от многих конкурентов здесь не предлагаются приспособления для фиксации поклажи, проем между салоном и отсеком узковат, а если сложить диван, то образуется просто-таки огромная ступенька. Хорошо же то, что в подполье нашлось место для полноразмерной запаски и набора инструментов.

Школа драйва

На российском рынке для «японки» предусмотрен безальтернативный 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 122 л.с., который сочетается как с 6-ступенчатой «механикой», так и с вариаторной трансмиссией. Если верить спецификациям, машина с двумя педалями ускоряется до «сотни» на 0,2 с быстрее, чем вариант на «ручке».

Тестовый седан с вариатором подкупил живым откликом на «газ» при ускорении с малых и средних скоростей – такой алгоритм отлично подходит для движения в городе. Субъективно, автомобиль набирает «сотню» даже быстрее прописанных в пас­порте 10,8 с и делает это плавно, без провалов в тяге и задержек со сменой виртуаль­ных передач. Последние, к слову, можно тасовать, орудуя селектором коробки в ручном режиме. Перед рычагом находится клавиша Sport – ею можно задать как «спортивный», так и «экономичный» алгоритм движения. И, хотя большой разницы в отклике машины с нажатием «волшебной» кнопки я не ощутил, когда вы спешите, подстегивать Corolla таким образом можно и нужно. Тем более что расход топлива в этом случае повышается минимально – удержать потребление бензина (допускается Аи-92) на уровне 8 л/100 км в городе вполне реально.

На загородной трассе связка 1,6-литрового мотора (с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения) и вариатора уже не кажется столь слаженной. Коробка послушно меняет передаточное число при резком нажатии на «газ», но начинает натужно завывать – запаса мощности для резвых обгонов со 110 км/ч, как ни крути, не хватает. Жить с такими настройками, впрочем, можно, особенно если не превышать скоростные ограничения.

А что с модернизированным шасси? Оптимизация задней многорычажной конструкции и доработка рулевого привода, конечно, чувствуются. Машина стала маневреннее (диаметр разворота сократился на 0,4 м), гораздо охотнее предшественницы заходит на вираж, да и информации на ободе прибавилось. Но драйверским поведение седана все-таки не стало. Легкому в целом рулю, как и прежде, недостает информативности, а увеличение дорожного просвета предсказуемо вылилось в крены в крутых виражах.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Skoda Octavia
(хэтчбек 5-дв.)

Skoda Octavia (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
III рестайлинг
Тест-драйвов
23

Peugeot 308
(седан 4-дв.)

Peugeot 308 (седан 4-дв.)
Поколение
II рестайлинг
Тест-драйвов
15

Hyundai Elantra
(седан 4-дв.)

Hyundai Elantra (седан 4-дв.)
Поколение
VI рестайлинг
Тест-драйвов
10

Тем не менее управлять Corolla теперь легче и комфортнее. К примеру, проще компенсировать увод с траектории на вираже рулением и «газом». В то же время подвеска уверенно сглаживает мелкие и средние неровности, отрабатывая звучно лишь ямы с острыми краями. Демпфирующее устройство, в свою очередь, избавило руль от характерных вибраций, которые у предшественницы ощущались на «пересеченке» и разбитом асфальте. Можно положиться также на цепкие и информативные тормоза.

Улучшилась и обзорность, этому способствовало как изменение точки посадки водителя, так и перемещение зеркал со стоек на панели дверей. А после доведения до ума шумоизоляции в салон пробивается лишь ненавязчивый гул колес.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов возможность заказать для Toyota Corolla набор передовых электронных «телохранителей». Жаль, в тестовом автомобиле не было ни активного «круиза», ни системы контроля рядности, ни других ассистентов из состава комплекса Safety Sense 2.0. Такой «джентльменский набор» выделен лишь машине топового исполнения «Престиж Safety» за немалые 1 700 000 рублей. Самая же простая версия с вариатором предлагается за 1 318 000 рублей, а машина с «механикой» обойдется в 1 173 000 рублей. И следует признать, эти цены вполне адекватны для импортируемой модели.

Что же касается попытки масштабирования преимуществ флагманского седана на среднеразмерную модель, то ее можно признать удавшейся. По крайней мере, обретенные спортивные нотки не вошли в противоречие с такими качествами, как комфорт и безопасность. Более того, некогда скучноватая Corolla ныне становится проводником идеологии японской марки по омоложению своей аудитории.

      

Технические характеристики Toyota Corolla 1.6 CVT

Габариты, мм

4630х1780х1435

Колесная база, мм

2700

Дорожный просвет, мм

150

Объем багажника, л

471

Снаряженная масса, кг

1385

Диаметр разворота, м

10,4

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см3

1598

Макс. мощность, л.с./об/мин

122/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

153/5200

Привод

передний

Трансмиссия

бесступенчатый вариатор

Макс. скорость, км/ч

185

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,8

Расход топлива (средний), л/100 км

н/д

Объем бака, л

50

Вас заинтересует:

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Toyota Corolla:

Toyota Corolla - toyota corolla 2019 сдать экзамены экстерном
Тест драйв
07 июня 2019

Toyota Corolla
"Сдать экзамены экстерном"
Toyota Corolla - сравнительный тест toyota corolla 2017 и volkswagen jetta 2015. оптимальный баланс
Сравнительный тест
13 февраля 2017

Toyota Corolla
"Оптимальный баланс"
Все тест-драйвы Toyota Corolla

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Toyota Corolla:

Skoda Octavia
(хэтчбек 5-дв.)

Skoda Octavia (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
23
Двигателей
6
Комлектаций
29
Поколение
III рестайлинг
Цены
от 950 000
до 1 711 000

Peugeot 308
(седан 4-дв.)

Peugeot 308 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
15
Двигателей
3
Комлектаций
4
Поколение
II рестайлинг
Цены
от 1 399 000
до 1 685 000

Hyundai Elantra
(седан 4-дв.)

Hyundai Elantra (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
10
Двигателей
4
Комлектаций
10
Поколение
VI рестайлинг
Цены
от 1 049 000
до 1 445 000

Subaru Impreza WRX
(хэтчбек)

Subaru Impreza WRX (хэтчбек)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
3
Поколение
III
Цены
от 1 483 000
до 1 572 800
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 4 8 1