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О Toyota Corolla

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Тойота Королла

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Последнее поколение
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Отзывов на сайте
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Цены
от 1 173 000
до 1 700 000
Toyota Corolla 2019 вид сбоку
Говорят, что новая Corolla напоминает старшую модель Camry
Toyota Corolla 2019 вид спереди
Автомобиль выглядит стильно
Toyota Corolla 2019 вид сзади
Свесы достаточно низкие, парковаться стоит аккуратно
Toyota Corolla 2019 салон
Посадка удобная, а сами кресла комфортные
Toyota Corolla 2019 салон
Парящая передняя панель – интересное решение
Toyota Corolla 2019 центральная консоль
Мультимедийная система обладает хорошим звуком
Toyota Corolla 2019 задняя дверь
Назад садиться неудобно – мешает небольшой проем
Toyota Corolla 2019 моторный отсек
Мотор 1.6, мощностью в 122 лошадиных силы – безальтернативен
Toyota Corolla 2019 багажное отделение
Багажник просторный – 470 литров
Toyota Corolla 2019 вид спередиToyota Corolla 2019 вид спередиToyota Corolla 2019 вид спередиToyota Corolla 2019 вид сбоку

С выходом новой Toyota Corolla ее успели окрестить миниатюрной версией Camry. Надо сказать, что этот «нейминг» возник не на пустом месте и даже дизайн здесь не при чем, но что тогда?

Честно признаюсь, я не вхожу в лагерь тех, кто невооруженным взглядом видит в новой Corolla черты старшего седана. Тут же совсем другие пропорции. Передок похож? Так у Corolla совсем другой рисунок оптики (она диодная) и сечение решетки радиатора! Ладно, не будем ударяться в дискуссию, тем более что даже представители марки придерживаются «камрийных» эпитетов.
 
Правда, если рассматривать новую Короллу саму по себе, то ее облик мне нравится, он действительно стал гораздо свежее и интереснее. Если меня спросят на что похожа Королла, я отвечу – на Honda Civic восьмого поколения – общие космические черты присутствуют, но одно можно сказать точно – в скучном дизайне Corolla упрекнуть никак теперь нельзя. Внутри архаики тоже не осталось. Хотя перед тем, как я начну рассказывать про салон, послушайте меня, будущие владельцы «Королликов» - очень аккуратно паркуйтесь возле бордюров и уж тем более аккуратно открывайте двери. Машина, что называется, очень низко «сидит» - клиренс всего 150 миллиметров. И то, его специально для России увеличили – в европейской спецификации его величина еще меньше -135 миллиметров. О европейских спецификациях, впрочем, мы еще поговорим, а пока – салон.

Изменений здесь по сравнению с предшественником много, например, существенно переработана передняя панель - ее выполнили в парящем стиле. Экран мультимедийной системы (такой же стоит на C-HR и Camry) теперь венчает центральную консоль и поддерживает протоколы CarPlay и Android Auto, чего раньше не было, да и звук неплохой. Появилась виртуальная приборная панель, проекционный дисплей – вообще с оснащением здесь полный порядок, эргономику бы тоже похвалил, но сниму пару баллов за практически отсутствие каких-нибудь полочек, полостей для размещения мелочевки.

Но есть здесь один безоговорочный плюс – это удобство посадки. Поясню, в предшественнике кресла стояли достаточно высоко и мне, крупному человеку, приходилось, например, серьезно наклонять спинку назад (при максимально низкой посадке), чтобы попросту удобно усесться. Здесь же кресла установлены на четыре сантиметра ниже, и удобную посадку удается найти куда проще и быстрее. Еще появилась регулировка поясничного подпора – «лайк». 

А что сзади? Двойственные ощущения - с одной стороны у нас есть хороший запас «по ногам», с другой – линия крыши достаточно низкая и пространства над головой немного. Кроме того, задние двери открываются на не очень большой угол, что усложняет посадку.  Багажник – 470 литров, но проем достаточно узок, нет ни сеточек, ни крючков (тут вам не чешский Simply Clever), зато в подполье есть полноценная запаска – это плюс.

Заводимся и едем. Знаете, почему у нас здесь такой невысокий дорожный просвет? Это результат перехода на платформу TNGA. Сразу отмечу, да, родство с новой Camry здесь есть. Потому что и она базируется на аналогичной платформе. Но важен здесь не этот пункт, а то, что со сменой поколения Королла получила сзади многорычажку вместо балки и доработанное рулевое управление. Теоретически все это должно положительно сказаться на «рулежке». Что на практике?

Да, машина однозначно стала маневреннее, например, сократился радиус разворота (на 0.4 метра). А что по повадкам? Похоже, что производитель серьезно поработал с настройками электроусилителя - у баранки хорошо выражен ноль, да и сама машина прекрасно следует за поворотом руля, ей банально приятно рулить. Но в тоже время все происходит без лишней резкости. Corolla ни в коем случае не азартна, а просто адекватна. Да у нас здесь и не заряженный Хот-Хэтч, а обычный седан C-Класса, но управлять им приятно. Кстати, в рулевой рейке появился демпфер, так что удары на руль от разбитого асфальта, например, практически не передаются.  Подвеске, пожалуй, тоже дам плюс – она уверенно сглаживает мелкие и средние неровности.

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А что двигатель? Здесь все не так однозначно. Вновь зададимся вопросом, а так ли нова Corolla? Не совсем. Все дело в том, что мотор здесь – привет из 2006 года. Атмосферный 1.6 мощностью в 122 лошадиных силы, который работает вкупе с вариатором. Стоит сказать, что главное преимущество этой связки – высокая надежность. Силовая установка носит индекс 1ZR-FE, он стоял и на прошлой Королле, и на позапрошлой, иначе говоря, на всех поколениях модели, начиная с 2006 года. Интересно, что этот мотор изначально предназначался для Короллы. Его ресурс – 400 тысяч километров. Вариатор здесь производится компанией Aisin, к которому тоже нет никаких серьезных вопросов, в отличие от аналогичных коробок от Jatco – около 200 тысяч такая коробка должна проходить без проблем.

Надежность — это конечно прекрасно, но что с характером?  К сожалению, скучно. В городских условиях все прекрасно, на трассе тоже, но до первого резкого ускорения - надо утапливать правую педаль в пол и долго-долго ее там удерживать. Все это сопровождается громким занудным ревом мотора, «зависающего» на высоких оборотах (шумоизоляция моторного отсека здесь сравнительно слабая, в отличие, например, от колесных арок). А при нажатии кнопки Sport лишь немного обостряется отклик на педаль, а коробка держит обороты повыше. И здесь у меня возникает вопрос? А почему нам предложили только этот мотор? Новое шасси явно заслуживает большего. Я готов принять, что мотор 1.8, который был у предшественника, убрали из-за низкого спроса. Но, например, у корейцев помимо базового 1.6, есть и двухлитровый мотор, и мотор с наддувом. У европейцев есть то же самое. Забавно, что и Toyota предлагает для Corolla интересные моторы! Двухлитровый мотор – 170 лошадиных сил. Есть и двухлитровый гибрид – на 185 лошадей. Впрочем, о причинах отсутствия таких моторов мы поговорим в конце.

Зато наш подопечный переваривает 92-й бензин, а еще он достаточно экономичен. 8 литров  - городской расход  - похвально, а 6 – 6.5 литров по трассе в Eco-режиме каково? Как по мне – это прекрасные показатели, особенно в условиях нынешних цен на бензин. Кстати, ради интереса, я замерил разгон до 100 км/час. Получился средний, но вполне конкурентоспособный результат- чуть больше 11 секунд. Закончить техническую часть хочется на позитиве, и им станут тормоза, которые эффективно выполняют свою работу.

Что в итоге? На мой взгляд, Corolla является заложником своей собственной ДНК. Да, спрос на модель есть всегда, но по объемам, будем откровенны, она проигрывает конкурентам. Во многом на это влияет цена – 1 906 000 рублей в топе это очень много.  Отчасти это оправдывается импортом из Турции, но все же, что-то мне подсказывает, что Corolla так и останется моделью для своего лагеря, где всегда ценили в ней не стиль или динамику, а надежность и неубиваемость. С другой стороны, благодаря небольшому количеству космическо-спортивных ноток, этот лагерь может и расшириться за счет молодых неофитов, по крайней-мере глаз за Corolla будет точно цепляться.

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOYOTA COROLLA 1.6 AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4630 х 1780 х 1415

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2700

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

150

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

470

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1385

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1598

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

122 / 6050

МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН

153 / 5200

ТРАНСМИССИЯ

вариатор, 6-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

185

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

10,8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7.1.

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

50

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