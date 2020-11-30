С выходом новой Toyota Corolla ее успели окрестить миниатюрной версией Camry. Надо сказать, что этот «нейминг» возник не на пустом месте и даже дизайн здесь не при чем, но что тогда?

Честно признаюсь, я не вхожу в лагерь тех, кто невооруженным взглядом видит в новой Corolla черты старшего седана. Тут же совсем другие пропорции. Передок похож? Так у Corolla совсем другой рисунок оптики (она диодная) и сечение решетки радиатора! Ладно, не будем ударяться в дискуссию, тем более что даже представители марки придерживаются «камрийных» эпитетов.



Правда, если рассматривать новую Короллу саму по себе, то ее облик мне нравится, он действительно стал гораздо свежее и интереснее. Если меня спросят на что похожа Королла, я отвечу – на Honda Civic восьмого поколения – общие космические черты присутствуют, но одно можно сказать точно – в скучном дизайне Corolla упрекнуть никак теперь нельзя. Внутри архаики тоже не осталось. Хотя перед тем, как я начну рассказывать про салон, послушайте меня, будущие владельцы «Королликов» - очень аккуратно паркуйтесь возле бордюров и уж тем более аккуратно открывайте двери. Машина, что называется, очень низко «сидит» - клиренс всего 150 миллиметров. И то, его специально для России увеличили – в европейской спецификации его величина еще меньше -135 миллиметров. О европейских спецификациях, впрочем, мы еще поговорим, а пока – салон.

Изменений здесь по сравнению с предшественником много, например, существенно переработана передняя панель - ее выполнили в парящем стиле. Экран мультимедийной системы (такой же стоит на C-HR и Camry) теперь венчает центральную консоль и поддерживает протоколы CarPlay и Android Auto, чего раньше не было, да и звук неплохой. Появилась виртуальная приборная панель, проекционный дисплей – вообще с оснащением здесь полный порядок, эргономику бы тоже похвалил, но сниму пару баллов за практически отсутствие каких-нибудь полочек, полостей для размещения мелочевки.

Но есть здесь один безоговорочный плюс – это удобство посадки. Поясню, в предшественнике кресла стояли достаточно высоко и мне, крупному человеку, приходилось, например, серьезно наклонять спинку назад (при максимально низкой посадке), чтобы попросту удобно усесться. Здесь же кресла установлены на четыре сантиметра ниже, и удобную посадку удается найти куда проще и быстрее. Еще появилась регулировка поясничного подпора – «лайк».

А что сзади? Двойственные ощущения - с одной стороны у нас есть хороший запас «по ногам», с другой – линия крыши достаточно низкая и пространства над головой немного. Кроме того, задние двери открываются на не очень большой угол, что усложняет посадку. Багажник – 470 литров, но проем достаточно узок, нет ни сеточек, ни крючков (тут вам не чешский Simply Clever), зато в подполье есть полноценная запаска – это плюс.

Заводимся и едем. Знаете, почему у нас здесь такой невысокий дорожный просвет? Это результат перехода на платформу TNGA. Сразу отмечу, да, родство с новой Camry здесь есть. Потому что и она базируется на аналогичной платформе. Но важен здесь не этот пункт, а то, что со сменой поколения Королла получила сзади многорычажку вместо балки и доработанное рулевое управление. Теоретически все это должно положительно сказаться на «рулежке». Что на практике?

Да, машина однозначно стала маневреннее, например, сократился радиус разворота (на 0.4 метра). А что по повадкам? Похоже, что производитель серьезно поработал с настройками электроусилителя - у баранки хорошо выражен ноль, да и сама машина прекрасно следует за поворотом руля, ей банально приятно рулить. Но в тоже время все происходит без лишней резкости. Corolla ни в коем случае не азартна, а просто адекватна. Да у нас здесь и не заряженный Хот-Хэтч, а обычный седан C-Класса, но управлять им приятно. Кстати, в рулевой рейке появился демпфер, так что удары на руль от разбитого асфальта, например, практически не передаются. Подвеске, пожалуй, тоже дам плюс – она уверенно сглаживает мелкие и средние неровности.

А что двигатель? Здесь все не так однозначно. Вновь зададимся вопросом, а так ли нова Corolla? Не совсем. Все дело в том, что мотор здесь – привет из 2006 года. Атмосферный 1.6 мощностью в 122 лошадиных силы, который работает вкупе с вариатором. Стоит сказать, что главное преимущество этой связки – высокая надежность. Силовая установка носит индекс 1ZR-FE, он стоял и на прошлой Королле, и на позапрошлой, иначе говоря, на всех поколениях модели, начиная с 2006 года. Интересно, что этот мотор изначально предназначался для Короллы. Его ресурс – 400 тысяч километров. Вариатор здесь производится компанией Aisin, к которому тоже нет никаких серьезных вопросов, в отличие от аналогичных коробок от Jatco – около 200 тысяч такая коробка должна проходить без проблем.

Надежность — это конечно прекрасно, но что с характером? К сожалению, скучно. В городских условиях все прекрасно, на трассе тоже, но до первого резкого ускорения - надо утапливать правую педаль в пол и долго-долго ее там удерживать. Все это сопровождается громким занудным ревом мотора, «зависающего» на высоких оборотах (шумоизоляция моторного отсека здесь сравнительно слабая, в отличие, например, от колесных арок). А при нажатии кнопки Sport лишь немного обостряется отклик на педаль, а коробка держит обороты повыше. И здесь у меня возникает вопрос? А почему нам предложили только этот мотор? Новое шасси явно заслуживает большего. Я готов принять, что мотор 1.8, который был у предшественника, убрали из-за низкого спроса. Но, например, у корейцев помимо базового 1.6, есть и двухлитровый мотор, и мотор с наддувом. У европейцев есть то же самое. Забавно, что и Toyota предлагает для Corolla интересные моторы! Двухлитровый мотор – 170 лошадиных сил. Есть и двухлитровый гибрид – на 185 лошадей. Впрочем, о причинах отсутствия таких моторов мы поговорим в конце.

Зато наш подопечный переваривает 92-й бензин, а еще он достаточно экономичен. 8 литров - городской расход - похвально, а 6 – 6.5 литров по трассе в Eco-режиме каково? Как по мне – это прекрасные показатели, особенно в условиях нынешних цен на бензин. Кстати, ради интереса, я замерил разгон до 100 км/час. Получился средний, но вполне конкурентоспособный результат- чуть больше 11 секунд. Закончить техническую часть хочется на позитиве, и им станут тормоза, которые эффективно выполняют свою работу.

Что в итоге? На мой взгляд, Corolla является заложником своей собственной ДНК. Да, спрос на модель есть всегда, но по объемам, будем откровенны, она проигрывает конкурентам. Во многом на это влияет цена – 1 906 000 рублей в топе это очень много. Отчасти это оправдывается импортом из Турции, но все же, что-то мне подсказывает, что Corolla так и останется моделью для своего лагеря, где всегда ценили в ней не стиль или динамику, а надежность и неубиваемость. С другой стороны, благодаря небольшому количеству космическо-спортивных ноток, этот лагерь может и расшириться за счет молодых неофитов, по крайней-мере глаз за Corolla будет точно цепляться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOYOTA COROLLA 1.6 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4630 х 1780 х 1415 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 470 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1385 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 122 / 6050 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 153 / 5200 ТРАНСМИССИЯ вариатор, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7.1. ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50