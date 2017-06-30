Новое поколение Toyota RAV4 - Смена парадигмы

Toyota RAV4 пятого поколения выглядит солиднее и агрессивнее предшественника

Следствием перехода на новую платформу стало удлинение колесной базы на 30 мм (до 2690 мм). Клиренс увеличился на 13 мм (до 200 мм), колея расширилась, свесы же стали меньше. Помимо доработанного подключаемого полного привода впервые предлагается система векторизации тяги с многодисковыми муфтами задних колес, а 8-диапазонный «автомат» пришел на смену 6-диапазонному. На некоторых рынках, включая российский, предложат и 6-ступенчатую «механику». Салон RAV4 оформлен в лаконичной манере. Над передней панелью возвышается дисплей на 7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации. В моторную линейку включены бензиновые атмосферные агрегаты объемом 2 и 2,5 л, а также гибридная силовая установка. Отдача двигателей пока не уточняется.