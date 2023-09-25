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25 сен 2023

Toyota RAV4 обновился

Toyota RAV4 обновился
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила обновленный кроссовер RAV4. Продажи автомобиля начнутся в следующем году

По сравнению с предыдущей версией, изменения минимальные. Единственное, на что следует обратить внимание, это особая «внедорожная» версия под названием Woodland Edition. Она отличается модернизированной подвеской, массивными бамперами, рейлингами с поперечными ламелями, иными шильдиками, внедорожной резиной и межсезонными ковриками. Компания предлагает двух цветовую окраску кузова под названиями Army Green (черно-зеленый) и Ice Cap (черно-белый). Либо полностью черное исполнение - Midnight Black.

Автомобиль оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 206 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Альтернатива - гибридная силовая установка на основе того же мотора. Суммарная мощность составит 222 л.с. Флагман вдобавок к предыдущей версии получает дополнительный электромотор. Мощность - 306 л.с. Привод, в зависимости от версии, передний или полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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