Появилось первое шпионское изображение нового Toyota RAV4

На улицах Китая заметили обновленный кроссовер RAV4 во время дорожных испытаний. Это может означать, что дебют нового поколения состоится уже в ближайшие месяцы

На пока единственном изображении можно заметить, что модель обзавелась новой внешностью, но с узнаваемыми чертами актуального поколения. Решетка радиатора стала заметно больше, бампера обзавелись защитными пластинами, придающими внедорожный характер кроссоверу, а также изменилась форма передних фар. Поскольку стилистика не претерпела значительных доработок, вероятно, речь идет не о шестом поколении, а рестайлинге пятого.

В связи с этим, автомобиль сохранит архитектуру TNGA-K, но может лишиться стандартных модификаций с традиционным ДВС, отдав предпочтение гибридным версиям. Однако маловероятно, что речь идет о базовом 2,0-литровом “атмосфернике”, скорее о 2,5-литровой “четверке” и только для рынков США и ЕС.