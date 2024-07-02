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2 июл 2024

Появилось первое шпионское изображение нового Toyota RAV4

Появилось первое шпионское изображение нового Toyota RAV4

На улицах Китая заметили обновленный кроссовер RAV4 во время дорожных испытаний. Это может означать, что дебют нового поколения состоится уже в ближайшие месяцы

На пока единственном изображении можно заметить, что модель обзавелась новой внешностью, но с узнаваемыми чертами актуального поколения. Решетка радиатора стала заметно больше, бампера обзавелись защитными пластинами, придающими внедорожный характер кроссоверу, а также изменилась форма передних фар. Поскольку стилистика не претерпела значительных доработок, вероятно, речь идет не о шестом поколении, а рестайлинге пятого. 

В связи с этим, автомобиль сохранит архитектуру TNGA-K, но может лишиться стандартных модификаций с традиционным ДВС, отдав предпочтение гибридным версиям. Однако маловероятно, что речь идет о базовом 2,0-литровом “атмосфернике”, скорее о 2,5-литровой “четверке” и только для рынков США и ЕС.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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