Toyota RAV4 стал самым продаваемым автомобилем в мире

В 2024 году лидером мирового авторынка стал японский кроссовер Toyota RAV4, обогнав по продажам электрокроссовер Tesla Model Y

Согласно данным аналитического агентства JATO Dynamics, глобальные продажи RAV4 составили 1,187 миллионов автомобилей (+11%, по сравнению с предыдущим годом), тогда как Model Y разошлась тиражом 1,185 миллионов экземпляров (-3%). Разрыв между моделями оказался чуть более 2 000 единиц.

Популярность RAV4 связывают с переходом в новое поколение. Шестая по счету генерация модели полностью переходит на гибридные силовые установки. Модель больше не будет предлагаться с традиционными бензиновыми моторами.

Интересно, что в десятке самых продаваемых автомобилей мира оказались еще четыре модели японской марки: Corolla Cross, Corolla Sedan, Hilux и Camry. Помимо Tesla Model Y, в топ-10 вошла также Tesla Model 3 (9-е место), Honda CR-V, Ford F-150 и китайский седан BYD Qin.

Tesla, в свою очередь, попыталась стимулировать спрос на Model Y, представив обновленную версию электрокроссовера с кодовым названием Juniper. Однако падение продаж в ряде регионов, включая Европу, негативно сказалось на итоговом результате компании за год.