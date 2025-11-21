Автомобильный портал Motorpage
21 ноя 2025

Toyota представила новый RAV4 для Китая

Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota выводит на китайский рынок кроссовер Wildlander. Это местный аналог RAV4, который выпускается совместным предприятием GAC Toyota

По дизайну Wildlander максимально приближен к глобальному RAV4. Кроссовер получил безрамочную решетку радиатора с прорезями в виде сот и С-образную светодиодную оптику. Длина Wildlander составляет 4600 мм, а колесная база – 2690 мм. В зависимости от комплектации доступны 18- или 20-дюймовые колесные диски. Внутри установлен крупный экран мультимедийной системы диагональю 14 дюймов (в более дорогой комплектации – 15,6-дюймовый). В стандартное оснащение также входит 8-дюймовая цифровая приборная панель, беспроводная зарядка на 50 Вт, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

В отличие от глобального RAV4, который дебютировал только с гибридной силовой установкой, китайский Wildlander доступен также с традиционным атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 171 л.с. В паре с двигателем работает вариатор. Привод – полный. Гибридная модификация оснащена 2,0-литровым атмосферныммотором и одним электродвигателем. Суммарная мощность – 196 л.с. Привод может быть только передний. Флагманская версия получила 2,5-литровый ДВС и два электромотора. Мощность – 237 л.с. Привод – полный.

