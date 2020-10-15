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15 окт 2020

Toyota представила Fortuner с новым дизельным двигателем

Toyota представила Fortuner с новым дизельным двигателем
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн начал продажи Toyota Fortuner с новым дизельным двигателем. Помимо новой силовой установки, автомобиль получил изменения в комплектациях и новые опции

Оснащение Toyota Fortuner с дизельным   двигателем дополнилось расширенным зимним пакетом с электрическим отопителем салона и предпусковым подогревателем, а также боковыми подножками с серебряными вставками. Дополнительно топовая версия «Престиж» получила уникальные элементы стайлинга с дисками специального дизайна, навигацию на русском языке и автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD. Все версии нового Toyota Fortuner оснащаются уникальным противоугонным идентификатором T-Mark.

Что касается нового двигателя, то им стал дизельный мотор объемом 2.8 литра и мощностью в 200 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 500 Нм. В двигателе применили камеру сгорания измененной формы, турбину большего размера, а также систему подачи топлива с увеличенным давлением.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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