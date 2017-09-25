В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник Toyota Fortuner, продажи которого на нашем рынке стартуют в октябре этого года. В сертификате значится только один двигатель: 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с.

На презентации, которая прошла в Москве в конце июля этого года, Toyota заявила для этой модели два силовых агрегата: помимо турбодизеля это еще и бензиновый 2,7-литровый «атмосферник» мощностью 163 л.с. Но в ОТТС, выданном модели, он отсутствует. Это может говорить как о том, что японцы решили вообще не продавать у нас бензиновый вариант (ну дизельные версии в этом сегменте приходится подавляющая часть продаж), так и о том, что бензиновый вариант может появиться позднее.

При этом, не факт, что речь будет идти именно о 2,7-литровом силовом агрегате. У основного и, пожалуй, единственного конкурента Fortuner в России, Mitsubishi Pajero Sport, в активе 3-литровый силовой агрегат мощностью 209 л.с. Не исключено, что Fortuner в будущем предложат с более мощным силовым агрегатом, чтобы «перебить» конкурента по этому показателю.

На российском рынке Toyota Fortuner, построенный на базе пикапа Hilux, будет представлен в семиместной версии. В оснащение (в зависимости от комплектации) войдут светодиодные фары, мультимедийная система Toyota Touch 2 с 7-дюймовым экраном, электропривод багажной двери, бесключевой доступ в автомобиль, климат-контроль, камера заднего вида. Для российского рынка предусмотрен зимний пакет, включающий в себя подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный отопитель салона и ряд дополнительных опций.

Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

