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11 авг 2021

Toyota Fortuner обзавелась версией GR Sport

Toyota Fortuner обзавелась версией GR Sport
Автор фото: фирма-производитель

Популярный японский внедорожник теперь доступен и в версии Gazoo Racing. Правда, ждать чего-то особенно здесь не придется

Надо смириться с тем фактом, что серьезные доработки в стиле GR происходят с седанами или хэтчбеками марки. Здесь можно обнаружить и модернизацию двигателя, и подвески, и прочих технических компонентов. Кроссоверы и внедорожники же проходят лишь через легкий стайлинг – окрас, установка нового обвеса и.т.д.

Теперь перейдем к самому Fortuner. Собственно, от стандартной модели версия GR отличается новыми бамперами с черным хромом, новой радиаторной решеткой, двухцветными легкосплавными 18-дюймовыми колесными дисками, а также виниловыми наклейками на боковинах кузова. Салон машины остался без изменений, как и его техническая начинка. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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