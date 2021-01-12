Toyota Fortuner скоро сменит поколение

Что нас ждет в обновленной модели? Многое, причем не только в плане дизайна, но и в технике

Не так часто компании делятся подробностями о своих новинках, однако читателям Motorpage повезло. Во всяком случае, в Toyota решили приоткрыть завесу над новым Fortuner чуть побольше. Так, главный инженер концерна Йошики Кониши заявил, что внедорожник обзаведется электромотором. Подробностей нет, но мы предполагаем, что Fortuner станет гибридом, ибо классический внедорожник пока не ассоциируется с электрокарами, хотя последние разработки вроде Rivian или возрожденного Hummer могут все изменить.

В Fortuner будет больше электроники. И мы сейчас говорим не об электронных ассистентах (их набор будет расширен), а, например, об усилителе руля, который станет электрическим, заменив собой более традиционную гидравлику.