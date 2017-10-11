Компания Toyota опубликовала цены и комплектации на рамный внедорожник Fortuner. Машина, которая будет продаваться у нас исключительно с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с., полным приводом и «автоматом» будет доступна в двух комплектациях.

Первая, «Элеганс» включает в себя тканевый салон, семь подушек безопасности, 17-дюймовые колеса, ABS, систему стабилизации, передние сиденья и руль с подогревом, зеркала с электроприводом и обогревом, светодиодные фары и фонари, камеру заднего вида, задние парктроники, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, дополнительный отопитель салона. Обойдется она в 2 599 000 рублей.

Более дорогая версия «Престиж» оценена в 2 827 000 рублей. Дополнительно она получила 18-дюймовые колеса, хромированные дверные ручки, кожаный салон, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, электропривод двери багажного отсека, водительское сиденье с электрорегулировками.

В итоге Toyota Fortuner оказался дороже своего основного и, пожалуй, единственного конкурента, внедорожнкиа Mitsubishi Pajero Sport, который предлагается по цене от 2 199 000 до 2 849 990 рублей за версию с 188-сильным турбрдизелем.