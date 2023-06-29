Toyota GR86 оснастят электромотором

В новом поколении, разработка которого уже активно ведется, спорткар окажется электрифицирован

Фактически, машина станет гибридной. Причем основным «сердцем» станет двигатель, который устанавливается на хот-хэтчи Yaris. Речь идет о бензиновой «турботройке» объемом 1.6 литра. В штатном исполнении она развивает до 304 лошадиных сил (в зависимости от версии машины). Для GR86 мотору уменьшат рабочий объем до 1.4 литра. Что касается электрической «надстройки», то ее характеристики не уточняются.

Любопытный факт, если прошлое поколение машины разрабатывалось совместными усилиями Toyota и Subaru, то в нынешнем проекте «звезды» (логотип марки) уже не участвуют вовсе.