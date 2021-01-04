Беспилотники Toyota будут сами изъявлять желание о помывке

Японский концерн решил запатентовать интеллектуальную систему, которая будет определять необходимость посещения моек.

Принцип работы этой системы очень необычен. Если читатели Motorpage подумали о датчиках, то мы поспешим их разочаровать – здесь все функционирует иначе. Весь механизм построен на вычислениях и алгоритмах. Скажем простым языком, система собирает целый массив данных вроде текущей погоды и будущих прогнозов, пройденного километража и времени после прошедшей мойки.

Будут учтены и поездки по грунтовым дорогом – здесь вступает в дело навигация. Последний фактор, описанный в патентной заявке – время до выполнения очередной заявки. Не удивляйтесь- всю эту систему собираются устанавливать на беспилотные такси и машины сервиса каршеринга. До простых машин подобное тоже доберется, но в несколько усеченном виде.