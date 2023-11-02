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2 ноя 2023

Дикий тюнинг от Toyota: Во что можно превратить старенький “Крузак”?

Дикий тюнинг от Toyota: Во что можно превратить старенький “Крузак”?
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-шоу SEMA продолжает поражать самыми разными модифицированными автомобилями. В этот раз отличилась компания Toyota, представив концепт FJ Bruiser - тюнингованный Land Cruiser Pickup 1966 года с “наскаровским” двигателем V8

Фактически от донора автомобилю достались лишь некоторые кузовные панели, которые были установлены на специально изготовленное на заказ шасси с трубчатой рамой. Стоит это все на 42-дюймовых внедорожных шинах BF Goodrich с 20-дюймовыми дисками. Ключевой фишкой данного внедорожника стала гусеничная система CAMSO как у танка, которая активируются с помощью кнопки, если автомобиль застрял в трудно проходимом месте.

Сердце автомобиля - модернизированный 5,9-литровый двигатель NASCAR V8 мощностью 725 л.с., который работает в паре с гоночным 3-ступенчатым “автоматом”. Максимальная скорость - 265 км/ч, но разогнаться до такого показателя автомобиль сможет лишь на трассе, а вот если выехать на бездорожье, то вполне хватит и 20 км/ч на низких передачах при оборотах двигателя до 7000 об/мин. 

При написании новости использовалась информация:
topgear

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