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29 июл 2020

Еще три модели Toyota будет сложнее угнать

Еще три модели Toyota будет сложнее угнать
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за RAV4 и Camry еще три модели Toyota - Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Alphard - получили уникальный противоугонный идентификатор T-Mark

Противоугонный идентификатор T-Mark представляет собой специальные микроточки из пленки с лазерной печатью, которые содержат индивидуальный PIN-код, привязанный к VIN-номеру. Его можно увидеть, только используя 60-кратное увеличение с помощью портативного микроскопа или отделив одну из точек и применив обычный микроскоп.

При помощи специального онлайн-сервиса клиент сможет проверить PIN-код и получить достоверную информацию об автомобиле, включая его VIN-номер, модели двигателя и трансмиссии, комплектацию, а также цвета интерьера и экстерьера. До 10 000 таких микроточек диаметром 1 мм наносятся на кузов и узлы автомобиля согласно схеме размещения, известной только автопроизводителю, что исключает возможность подделки всех точек противоугонного идентификатора. Возможность быстрой проверки данных автомобиля и установления его настоящей истории и параметров при покупке на вторичном рынке радикально снижает вероятность приобретения ранее похищенного автомобиля и позволяет специалистам следственных органов более эффективно проводить криминалистическую экспертизу. До конца года уникальную защиту получат все автомобили модельного ряда Toyota. 

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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