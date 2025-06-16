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16 июн 2025

Глава Toyota заявил, что электромобили загрязняют атмосферу сильнее гибридов

Глава Toyota заявил, что электромобили загрязняют атмосферу сильнее гибридов
Автор фото: фирма-производитель

Председатель совета директоров Toyota Акио Тойода вновь разжег споры вокруг электромобилей. Он заявил, что один электрокар оказывает на окружающую среду такое же негативное влияние, как три гибрида. По его словам, 27 миллионов проданных гибридов Toyota эквивалентны по сокращению выбросов лишь девяти миллионам электромобилей. Это утверждение вызвало бурную реакцию в сети

Главный аргумент Тойоды касается особенностей японской энергетики. Значительная часть электроэнергии в стране вырабатывается на тепловых электростанциях (сжигание ископаемых видов топлива), а значит требуемая энергия для зарядки аккумуляторов электромобилей вырабатывается не очень экологичным путем. По его мнению, производство девяти миллионов EV в Японии лишь усугубило бы уровень выбросов, а не снизило его.

Экологи подчеркивают, что эффективность перехода на электрокары во многом зависит от источника энергии в регионе. В штатах США с высокой долей солнечной и ветровой генерации электрокары значительно экологичнее даже самых «чистых» гибридов. Например, в Калифорнии Tesla Model Y выделяет вдвое меньше CO2 на милю, чем подзаряжаемый гибрид Toyota Prius. Согласно расчетам Министерства энергетики США, даже в таких “угольных” штатах, как Западная Вирджиния, электрокары оказываются на равных или чище.

Ученые утверждают, что хотя в момент выхода с завода электромобили действительно имеют более высокий “углеродный след” из-за ресурсоемкого производства аккумуляторов, в долгосрочной перспективе они быстро перекрывают этот недостаток. Исследования показывают, что электромобили начинают выигрывать у гибридов по выбросам уже через 19–28 тысяч километров пробега, то есть менее, чем за два года обычной эксплуатации.

По мнению большинства автопроизводителей, подзаряжаемые гибриды PHEV служат исключительно переходным этапом, а для некоторых компанией “отсрочкой” до полной электрификации. Объективно, тенденции в мировой политике говорят, о том, что переход на электротягу неизбежен. И останется только один вопрос, будет ли Toyota продолжать выпускать автомобили с ДВС, несмотря на глобальные изменения на рынке.

При написании новости использовалась информация:
insideevs

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