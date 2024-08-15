Автомобильный портал Motorpage
15 авг 2024

Инженеры Toyota создали 2,0-литровый турбомотор мощностью почти 600 л.с.

Инженеры Toyota создали 2,0-литровый турбомотор мощностью почти 600 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota разработала новый бензиновый ДВС объемом 2,0 л. и мощностью 592 л.с. Этот агрегат будет устанавливаться на спортивные автомобили. Первенцем должен стать Toyota MR2 с системой полного привода

Также данный мотор имеет версии с другими настройками мощностью 296 л.с. и 395 л.с. Крутящий момент составит 400 и 550 Нм соответственно. Вероятно, они достанутся новым моделям кроссоверов и внедорожников. 592-сильный ДВС планируют активно использовать в серии гоночных и раллийных автомобилей Toyota Gazoo Racing. Помимо Toyota MR2 предполагается, что 2,0-литровой мотор достанется возрожденному купе Celica. Комплектоваться ДВС могут 8-ступенчатой автоматической, либо 6-ступенчатой механической коробками передач.

Напомним, что в мае этого года японский бренд подтвердил, что ведется разработка и 1,5-литрового двигателя. Такие моторы могут быть включены в состав гибридных силовых установок.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Sequoia 1794 Edition

Внедорожник Toyota Sequoia получил спецверсию 1794 Edition

15 августа 2024
Toyota Supra

Toyota показала беспилотный дрифт на Supra

25 июля 2024

Toyota Land Cruiser 70 лишится дизельного мотора V8

09 июля 2024
Toyota RAV4

Появилось первое шпионское изображение нового Toyota RAV4

02 июля 2024
Toyota GR Supra

Toyota GR Supra в 2025 модельном году лишится стандартного 4-цилиндрового мотора

01 июля 2024

Toyota разрабатывает ДВС, которые изменят будущее

07 июня 2024

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-V - changan uni-v (2023) равнение на флагмана Тест драйв
12 августа 2024

Changan UNI-V
"Равнение на флагмана"
- cyclone rt3s городская мобильность
Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресусный тест
Тест драйв
01 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"

Написано новостей:

3 4 9 8 9