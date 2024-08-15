Инженеры Toyota создали 2,0-литровый турбомотор мощностью почти 600 л.с.

Компания Toyota разработала новый бензиновый ДВС объемом 2,0 л. и мощностью 592 л.с. Этот агрегат будет устанавливаться на спортивные автомобили. Первенцем должен стать Toyota MR2 с системой полного привода

Также данный мотор имеет версии с другими настройками мощностью 296 л.с. и 395 л.с. Крутящий момент составит 400 и 550 Нм соответственно. Вероятно, они достанутся новым моделям кроссоверов и внедорожников. 592-сильный ДВС планируют активно использовать в серии гоночных и раллийных автомобилей Toyota Gazoo Racing. Помимо Toyota MR2 предполагается, что 2,0-литровой мотор достанется возрожденному купе Celica. Комплектоваться ДВС могут 8-ступенчатой автоматической, либо 6-ступенчатой механической коробками передач.

Напомним, что в мае этого года японский бренд подтвердил, что ведется разработка и 1,5-литрового двигателя. Такие моторы могут быть включены в состав гибридных силовых установок.