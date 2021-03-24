Как изменится Toyota Camry

В базе Росстандарта появилось ОТТС на новую Toyota Camry. Исходя из документов, можно сделать вывод, что обновление получится очень масштабным – нам стоит ожидать новых двигателей и коробок.

Базовый двухлитровый двигатель заменят на новый мотор того же объема. Мощность его останется на прежнем уровне (150 лошадиных сил), однако крутящий момент здесь выше – 206 Нм против 192. Самое интересное, что в паре с ним будет работать не автомат, как это было раньше, а вариатор! Условно средний мотор 2.5 остается неизменным, но в пару к нему тоже поставят иную трансмиссию – 6-ступенчатый автомат заменят на 8-ступенчатый.

Старший мотор 3.5 V6 – единственный, с кем не произойдет каких - либо изменений. К сожалению, полный привод, который доступен на машинах с данным мотором на машинах американского рынка, до нас не доберется.