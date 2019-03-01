Клубная история Тойота

Toyota запустила PUSH THE LIMIT CLUB — сообщество для тех, кто хочет быть частью самых трендовых событий в мире спорта. Участники клуба будут получать приглашения на лучшие экстрим-ивенты России, эксклюзивные бонусы от партнеров, а также лучше разбираться в преимуществах автомобилей Toyota и первым узнавать о новых запусках

Данное сообщество запускается в рамках проекта Toyota Push The Limit Tour 2019, который проходит с 23 февраля по 7 апреля в трех городах России — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Первой остановкой стал контест Stairs&Rails в Санкт-Петербурге, а уже второго марта в Москве состоится этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie. Специально для соревнования на Воробьевых горах возведут гигантскую стартовую разгонную эстакаду. Ее покорит кто-то из тридцатки сильнейших райдеров России, США и Европы, среди которых участники Олимпийских игр.

Для гостей мероприятия фан-зона Toyota в лучшей точке обзора. Чтобы еще сильнее погрузиться в атмосферу бренда, откроется интерактивная зона Toyota Lounge с автомобилями Toyota C-HR, Camry, RAV4, где все желающие смогут поучаствовать в различных интерактивах. Но гвоздем программы станет премьера новой Toyota Corolla, с которой участники сообщества смогут познакомиться одними из первых в России. Представители Toyota заявляют, что новая Corolla — это маленькая Camry, то есть у нее есть очень много опций, которые все привыкли видеть в автомобилях классом выше.