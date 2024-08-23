Автомобильный портал Motorpage
23 авг 2024

Концептуальный кроссовер Toyota Century GRMN с раздвижными дверями получит серийную версию

Концептуальный кроссовер Toyota Century GRMN с раздвижными дверями получит серийную версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota рассказала о намерениях выпустить серийную версию концептуального кроссовера Toyota Century GRMN, представленного в прошлом году. Он поступит в продажу в Японии и в Китае, но конкретные сроки пока не обозначены

Самая интересная особенность такой модификации - это раздвижные задние двери. Также у автомобиля развитый аэродинамический обвес и оригинальные 22-дюймовые коленные диски. Пока единственным экземпляром владеет председатель совета директоров компании Toyota Акио Тайода. Именно по его инициативе GRMN станет серийным автомобилем.

Технические характеристики пока не раскрываются, но судя по шильдику GR, ожидается прибавка к мощности. Напомним, что Century оснащается гибридной силовой установкой, в составе которой 3,5-литровый V6 мотор мощностью 412 л.с. Двигатель работает в паре с коробкой e-CVT. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Инженеры Toyota создали 2,0-литровый турбомотор мощностью почти 600 л.с.

15 августа 2024
Toyota Sequoia 1794 Edition

Внедорожник Toyota Sequoia получил спецверсию 1794 Edition

15 августа 2024
Toyota Supra

Toyota показала беспилотный дрифт на Supra

25 июля 2024

Toyota Land Cruiser 70 лишится дизельного мотора V8

09 июля 2024
Toyota RAV4

Появилось первое шпионское изображение нового Toyota RAV4

02 июля 2024
Toyota GR Supra

Toyota GR Supra в 2025 модельном году лишится стандартного 4-цилиндрового мотора

01 июля 2024

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- groza traveller 800 в круиз на двух колесах Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"
Hongqi H5 - hongqi h5 (2023) бизнес-класс по-китайски
Тест драйв
19 августа 2024

Hongqi H5
"Бизнес-класс по-китайски"
Amber A5 - amber a5 (2024) от a до я
Тест драйв
16 августа 2024

Amber A5
"От A до Я"
Changan UNI-V - changan uni-v (2023) равнение на флагмана
Тест драйв
12 августа 2024

Changan UNI-V
"Равнение на флагмана"

Написано новостей:

3 5 0 1 5