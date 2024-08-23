Концептуальный кроссовер Toyota Century GRMN с раздвижными дверями получит серийную версию

Компания Toyota рассказала о намерениях выпустить серийную версию концептуального кроссовера Toyota Century GRMN, представленного в прошлом году. Он поступит в продажу в Японии и в Китае, но конкретные сроки пока не обозначены

Самая интересная особенность такой модификации - это раздвижные задние двери. Также у автомобиля развитый аэродинамический обвес и оригинальные 22-дюймовые коленные диски. Пока единственным экземпляром владеет председатель совета директоров компании Toyota Акио Тайода. Именно по его инициативе GRMN станет серийным автомобилем.

Технические характеристики пока не раскрываются, но судя по шильдику GR, ожидается прибавка к мощности. Напомним, что Century оснащается гибридной силовой установкой, в составе которой 3,5-литровый V6 мотор мощностью 412 л.с. Двигатель работает в паре с коробкой e-CVT. Привод - полный.