Машину императора Японии приобщили к спорту

Особое положение этого автомобиля в иерархии японского автопрома — не панацея от стороннего тюнинга. Известное токийское ателье TOM’S представило доработанную в спортивном стиле Сенчури

Строго говоря, все изменения свелись лишь к внешнему стайлингу. Новый комплект обвеса для тойотовского седана включает накладки для переднего и заднего бамперов, аэродинамические пороги, спойлер на крышке багажника и многоспицевые легкосплавные колесные диски. У оригинального Сенчури выхлопные трубы стыдливо припрятаны за бампером, но у варианта от TOM’S четыре конца труб, наоборот, выведены напоказ. Также был доработан и интерьер, который отделали натуральной кожей особой выделки.

Техническую «начинку» тюнеры не тронули. Напомним, Century оснащен гибридной системой, в состав которой входят 5,0-литровый бензиновый V8 Toyota 2UR-FSE, электромотор и никель-гидридная батарея. Благодаря такой технологии седан отличается низким уровнем выбросов и экономичностью (средний расход бензина — 7,4 л/100 км). ДВС развивает 381 л.с. мощности и 510 Нм крутящего момента, электромотор — 224 л.с. и 300 Нм. Совокупная пиковая мощность гибридной системы — 431 л.с.