Найдена замена Lexus GS

В 2020 году крупный седан Lexus GS был снят с производства в прошлом году. Было официально объявлено, что модель получит преемника, но до сих пор о нем ничего не было известно, пока не случился один интересный курьез

Японские СМИ рассказали о том, что звание «преемника Lexus GS» получит не кто иной, как водородный седан Toyota Mirai. Собственно, это предположение строится на некоем производственном плане, который был «засвечен» в одном из постов социальных сетей. Учитывая, что по заявлению СМИ, он был сразу удален, то как-то подтвердить или опровергнуть эту версию не предоставляется возможным.

Получается, что под шильдиком Lexus GS будет скрываться седан с электродвигателем мощностью 174 л.с. Мотор питает батарея, питание для которой вырабатывается методом химической реакции в водородных топливных ячейках.