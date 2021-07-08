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8 июл 2021

Найдена замена Lexus GS

Найдена замена Lexus GS
Автор фото: фирма-производитель

В 2020 году крупный седан Lexus GS был снят с производства в прошлом году. Было официально объявлено, что модель получит преемника, но до сих пор о нем ничего не было известно, пока не случился один интересный курьез

Японские СМИ рассказали о том, что звание «преемника Lexus GS» получит не кто иной, как водородный седан Toyota Mirai.  Собственно, это предположение строится на некоем производственном плане, который был «засвечен»  в одном из постов социальных сетей. Учитывая, что по заявлению СМИ, он был сразу удален, то  как-то подтвердить или опровергнуть эту версию не предоставляется возможным.

Получается, что под шильдиком Lexus GS будет скрываться седан с электродвигателем мощностью 174 л.с. Мотор питает батарея, питание для которой вырабатывается методом  химической реакции в водородных топливных ячейках. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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