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10 янв 2022

Назван самый угоняемый автомобиль в России

Назван самый угоняемый автомобиль в России
Автор фото: фирма-производитель

Прежде чем сообщить о нем, мы бы хотели спросить читателей Motorpage о том, какой именно автомобиль они сами считают самым привлекательным для угонщиков – Land Cruiser, Camry, BMW?

Удивительно, но согласно данным, приведенным компанией «Альфа Страхование», лидером по угонам в прошлом году стал Hyundai Santa Fe. Второе место принадлежит Mitsubishi Outlander. Третье – Kia Rio. Что до моделей, которые были перечислены в подзаголовке, то «Камри» занимает лишь седьмую точку рейтинга, а Toyota Land Cruiser  Prado и вовсе опустился на десятую строчку.

В целом количество угонов, в сравнении с 2020 годом, сократилось на тридцать процентов. Эксперты связывают улучшение обстановки с закрытием границ многих стран, что осложняет процесс сбыта угнанных автомобилей. Отметим, что разные страховые компании дают разные же данные по лидерам угонов. Если же обратиться к статистике ГИБДД, то по данным правоохранительных органов лидером оказался Kia Rio.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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