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27 июл 2022

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser Prado

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser Prado

В свободный доступ попала информация о планах Toyota по выводу новых моделей — ее опубликовали японские СМИ со ссылкой на свои источники в структуре концерна

Сразу скажем про Land Cruiser Prado – его премьера состоится осенью следующего года. На сегодняшний день о внедорожнике мы знаем лишь то, что он получит увеличенную колесную базу, что положительно скажется на пространстве в салоне.

Ближайшей же премьерой станет новое поколение популярного гибрида Prius. О нем инсайдерской информации уже побольше – покажут две модификации: стандартную и с возможностью подзарядки батареи от сети.  Ожидается также совершенно новый кузов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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