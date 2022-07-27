Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser Prado

В свободный доступ попала информация о планах Toyota по выводу новых моделей — ее опубликовали японские СМИ со ссылкой на свои источники в структуре концерна

Сразу скажем про Land Cruiser Prado – его премьера состоится осенью следующего года. На сегодняшний день о внедорожнике мы знаем лишь то, что он получит увеличенную колесную базу, что положительно скажется на пространстве в салоне.

Ближайшей же премьерой станет новое поколение популярного гибрида Prius. О нем инсайдерской информации уже побольше – покажут две модификации: стандартную и с возможностью подзарядки батареи от сети. Ожидается также совершенно новый кузов.