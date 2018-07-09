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9 июл 2018

Названа дата премьеры Toyota Supra

Названа дата премьеры Toyota Supra
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota опубликовала новое изображение возрожденного купе Supra и назвала дату его официального дебюта

Покажут столь долгожданную новинку на Фестивале скорости в британском Гудвуде 12 июля этого года. Изображение купе в камуфляже с наклейками GR Gazoo Racing в своем твиттере опубликовало европейское отделение компании. Пока неизвестно будет ли в Гудвуде показана машина без камуфляжа или она все еще будет обклеена маскировочной пленкой. Да и непонятным остается под каким брендом покажут купе — под маркой Toyota или суббредном GR, под которым японская компания выпускает «заряженные» версии своих автомобилей.

Технические детали до сих пор держатся в тайне. По неофициальным данным вес новой Toyota Supra составит 1449 килограммов. Машина построена на одной платформе с родстером BMW Z4, фактически немцы создавали «тележку» сразу под две модели.

Топовым силовым агрегатом для новой Toyota Supra должен стать 3,6-литровый V6 с турбонаддувом мощностью 335 л.с. В Европе будет также доступен вариант с 2-литровым турбодвигателем BMW мощностью 195 л.с., а на американском рынке — «атмосферник» мощностью 248 л.с. Все версии будут заднеприводными и получат 8-ступенчатый «автомат».

Одновременно, североамериканское отделение Toyota анонсировало гоночную версию Supra для участия в гонках NASCAR, в которых японская марка сегодня представлена седаном Camry. Машина практически не отличается от прошлогоднего концепта, который демонстрировался под суббрендом GR.

 

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При написании новости использовалась информация:
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