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30 янв 2019

Немецкая приправа к японскому блюду

Немецкая приправа к японскому блюду
Автор фото: фирма-производитель

Стоило только выйти новой Toyota Supra, как различные тюнинг-ателье поспешили продемонстрировать свои разработки для данной модели. Одной из первых стала немецкая тюнинг-компания Prior Design

Она представила widebody-обвес (комплект для расширения кузова), который состоит из нового переднего бампера, объемных крыльев, капота с дополнительными прорезями, увеличенного сплиттера, а также антикрыла на задней двери. Когда аэродинамический обвес поступит в продажу и его цена пока не сообщается.

Предвосхищая потенциальный вопрос о причинах отсутствия технических изменений, ответим, что внешний вид для таких автомобилей порой важнее всего, особенно, если над техникой хорошо поработали уже на заводе. В случае с Supra ее разработкой занималось автоспортивное подразделение GAZOO Racing. «Супру» оснастили 3,0-литровой «шестёркой» мощностью 340 сил, восьмидиапазонным «автоматом», активным задним дифференциалом и адаптивной подвеской.

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