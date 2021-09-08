Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2021

Новую Toyota Tundra запечатлели без камуфляжа

Новую Toyota Tundra запечатлели без камуфляжа

Пикап Toyota Tundra нового поколения без камуфляжа удалось сфотографировать на одной из парковок в США. Премьера машины должна состояться до конца этого года

Что на данный момент известно о данном японском пикапе? На самом деле – не так уж и мало. Так несколько месяцев назад СМИ сообщали о том, что новая Tundra переедет на платформу недавно представленного Toyota Land Cruiser и у него же позаимствует силовые агрегаты. Базовым станет агрегат 3,5-литровый мотор V6 с турбонаддувом. Его мощность превышает отметку в 415 лошадиных сил. Кроме того у пикапа может появиться и гибридная версия.

Что касается внешности, то кузов у автомобиля полностью новый. Здесь много прямых углов и ломанных линий.  Из интересных особенностей можно отметить светодиодную оптику и гигантскую решетку радиатора.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Corolla Fielder

Corolla Fielder и Corolla Axio обновились

06 сентября 2021

В Россию приехал Toyota Land Cruiser GR Sport

01 сентября 2021
Toyota Hilux

Представлен заниженный пикап Toyota Hilux

27 августа 2021
Toyota Land Cruiser Prado 2017 вид спереди

Стали известны подробности о новом Toyota Land Cruiser Prado

16 августа 2021
Toyota Supra 2020 вид сзади

Toyota Supra возвели из Lego.

16 августа 2021

Toyota переходит на натуральный обмен

11 августа 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9 Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) сыграл в гольф по новым правилам
Тест драйв
06 сентября 2021

Volkswagen Taos
"Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам"
Subaru WRX STI - subaru wrx sti (2018) классик при жизни
Тест драйв
03 сентября 2021

Subaru WRX STI
"Классик при жизни"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 4 0