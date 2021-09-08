Новую Toyota Tundra запечатлели без камуфляжа

Пикап Toyota Tundra нового поколения без камуфляжа удалось сфотографировать на одной из парковок в США. Премьера машины должна состояться до конца этого года

Что на данный момент известно о данном японском пикапе? На самом деле – не так уж и мало. Так несколько месяцев назад СМИ сообщали о том, что новая Tundra переедет на платформу недавно представленного Toyota Land Cruiser и у него же позаимствует силовые агрегаты. Базовым станет агрегат 3,5-литровый мотор V6 с турбонаддувом. Его мощность превышает отметку в 415 лошадиных сил. Кроме того у пикапа может появиться и гибридная версия.

Что касается внешности, то кузов у автомобиля полностью новый. Здесь много прямых углов и ломанных линий. Из интересных особенностей можно отметить светодиодную оптику и гигантскую решетку радиатора.