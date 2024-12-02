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2 дек 2024

Появились подробности о будущей Toyota Supra

Появились подробности о будущей Toyota Supra
Автор фото: фирма-производитель

После презентации “прощальной” версии Supra на прошлой неделе, компания Toyota поделилась некоторой информацией о новом поколении модели

По последним данным, автомобиль получит гибридную силовую установку с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В тандеме с электромотором суммарная отдача может достичь 429 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Это значительно больше тех показателей, которыми располагает последняя версия Супры. В паре с двигателем будет работать либо 8-ступенчатая, либо 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Вероятно, опционально будет доступна возможножность оснастить автомобиль коробкой с имитацией “механики”.

Новая Supra станет частью расширенной линейки спортивных автомобилей Toyota Gazoo Racing, в которую также войдут обновленные модели Celica, MR2, GR 86 и суперкар GR GT3. Ожидается, что Toyota GR Supra Mk6 дебютирует в 2027 году. Однако есть вероятность, что модель появится на рынке уже в 2026 году, чтобы заполнить пробел после завершения производства текущего поколения в 2025 году.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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