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20 дек 2022

Представлен обновленный Toyota Mirai

Представлен обновленный Toyota Mirai
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor выпустила обновленный вариант водородного седана Mirai второго поколения.  Автомобилю расширили список оснащения и переработали комплекс систем безопасности

Прежде чем поговорить об обновлении, стоит рассказать несколько деталей о самом Mirai. Знали ли вы, например, что у водородного автомобиля есть много общего с спорткаром Lexus LC - обе машины построены на платформе TNGA GA-L. Занятный факт - по подвеске Mirai и Lexus LC унифицированы между собой. В движение же Mirai приводится при помощи электрического мотора, который работает на топливных элементах, где водород путем реакции вырабатывает ток.

Что касается обновления, то  самое главное здесь заключается в новом комплексе систем безопасности - теперь, внедренный в него автопилот, при перестроении может учитывать «слепые» зоны движущихся в попутном направлении соседей по потоку.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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