Автомобильный портал Motorpage
5 мар 2021

Рекламные ролики Toyota беспокоят Австралию

Рекламные ролики Toyota беспокоят Австралию
Автор фото: фирма-производитель

Буквально на днях японский концерн показал тизер заряженного хэтчбека GR Yaris. В красивом заезде новинка раскрывается со всех сторон, однако, не всем по душе данная езда.

Если говорить конкретно, то противником выступил австралийский регулятор рекламных стандартов, в который подали анонимную жалобу. В ней содержались комментарии, дескать, в ролике пропагандируется опасное вождение и езда с превышением скорости по городским улицам и дорогам общего пользования.

В Toyota же поспешили откреститься от всех нападок и заявили, что все снималось в рамках мер безопасности, даже водитель был пристегнут! Тем более, что его роль исполнял профессиональный спортсмен. Впрочем, регулятор уже удовлетворился этим ответом, не узрев каких-либо небезопасных действий в ролике.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Премьера нового Land Cruiser откладывается

03 марта 2021

Toyota начинает поддержку своих культовых моделей

02 марта 2021

Toyota отзывает свои автомобили из-за неисправных тормозов

26 февраля 2021

Toyota начинает строить собственный город

26 февраля 2021
Toyota Supra (2021)

Toyota остановила производство в родной стране

17 февраля 2021

Toyota электрифицируется полным ходом

11 февраля 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) интеллектуально полный Тест драйв
04 марта 2021

Geely Tugella
"Интеллектуально полный"
Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую
Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования
Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 1 7