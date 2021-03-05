Рекламные ролики Toyota беспокоят Австралию

Буквально на днях японский концерн показал тизер заряженного хэтчбека GR Yaris. В красивом заезде новинка раскрывается со всех сторон, однако, не всем по душе данная езда.

Если говорить конкретно, то противником выступил австралийский регулятор рекламных стандартов, в который подали анонимную жалобу. В ней содержались комментарии, дескать, в ролике пропагандируется опасное вождение и езда с превышением скорости по городским улицам и дорогам общего пользования.

В Toyota же поспешили откреститься от всех нападок и заявили, что все снималось в рамках мер безопасности, даже водитель был пристегнут! Тем более, что его роль исполнял профессиональный спортсмен. Впрочем, регулятор уже удовлетворился этим ответом, не узрев каких-либо небезопасных действий в ролике.