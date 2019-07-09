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9 июл 2019

Родстер Toyota MR2 вернется в виде электрокара

Родстер Toyota MR2 вернется в виде электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Японский автопроизводитель Toyota планирует возродить маленький среднемоторный родстер MR2. Если это произойдет, скорее всего, в моторную гамму автомобиля добавят электрическую силовую установку

О том, что компания планирует вернуть на рынок все три своих легендарных модели, а именно: Supra, Celica и MR2, впервые заговорили еще в 2010 году. Тогда прошел слух, что уже в 2013 году мы увидим новое поколение родстера с гибридной силовой установкой. Слухи не подтвердились, но недавно, в марте 2017 года, руководитель компании Gazoo Racing, которая разрабатывает все «заряженные» «Тойоты», рассказал, что марка действительно собирается вывести на рынок не только новую «Супру» и GT86, которая стала идейным наследником «Селики», но и создать преемника родстера MR2.

Новую порцию горяченького подкинуло издание Car and Driver, заявив, что  глава Toyota Motor Corporation Акио Тойода уже рассказывал о своем желании повторить былой триумф марки в классе спортивных автомобилей. Учитывая, что  два автомобиля легендарной тройки уже возрождены, то производителю остается заниматься третьим- MR2.

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