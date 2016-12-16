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16 дек 2016

Российские продажи Toyota в ноябре выросли на 6,7 процентов

Российские продажи Toyota в ноябре выросли на 6,7 процентов
Автор фото: неткаршоу.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что японская компания Toyota в ноябре текущего года продемонстрировала положительную динамику продаж на российском рынке.

По данным аналитиков АЕБ, в прошлом месяце официальные дилеры Toyota в России сумели реализовать 8 081 автомобиль, улучшив свои прошлогодние результаты на 6,7%. Такой показатель обеспечил японской компании пятое место среди всех автопроизводителей, представленных на российском рынке.

По итогам одиннадцати месяцев объемы реализации японских автомобилей на российском рынке составили 84 151 экземпляр. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 3,2%. За отчетный период доля Toyota на российском рынке сократилась на 0,3 процентных пункта и составила 6,1%.

Наиболее популярным автомобилем в модельном ряду японского бренда (14-место в общем рейтинге) стал кроссовер RAV4. За месяц компания передала в руки своих российских клиентов 2 216 экземпляров этой модели, что на 15,5% превышает результаты ноября 2015 года. В период с января по ноябрь включительно в России было продано 28 445 таких автомобилей, прирост в годовом отношении составил 20,1%.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (19-ое место в общем зачете) занимает седан бизнес-класса Camry. В ноябре россияне приобрели 1 852 японских седана – на 5,5% больше, чем годом ранее. С начала текущего года объем продаж этой модели составил 25 535 экземпляров, падение к АППГ составило 6,5%.

«Тройку» лидеров закрывает внедорожник Land Cruiser Prado (22-ое место в общем рейтинге), который в прошлом месяце был распродан в количестве 1 574 экземпляров (+22,3%).

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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